Σήμερα η τελευταία μέρα για την καταβολή του δώρου Πάσχα – Τι πρέπει να κάνετε αν δεν το λάβετε

Έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα 2026 στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, με την Επιθεώρησης Εργασίας να υπενθυμίζει πως η πληρωμή απορρέει από την εργατική νομοθεσία και δεν εξαρτάται από τη βούληση ή τη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση και ανεξαρτήτως αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Το ποσό αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Προσοχή! Καθοριστικός παράγοντας για τον υπολογισμό του τελικού ποσού είναι η διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας λυθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, είτε λόγω απόλυσης είτε οικειοθελούς αποχώρησης, υπολογίζονται οι αποδοχές που ίσχυαν την ημέρα λύσης της σχέσης.

Εργαζόμενος που απολύθηκε εντός της περιόδου υπολογισμού δικαιούται αναλογία δώρου Πάσχα: για τους μισθωτούς αντιστοιχεί το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης, ενώ για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημέρες απασχόλησης. Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούνται το αντίστοιχο αναλογικό ποσό.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν τις αποδοχές αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών των εργαζομένων, αναγράφοντας την αιτιολογία πληρωμής και το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτή αντιστοιχεί.

Τι προβλέπεται αν ο εργοδότης δεν καταβάλλει το δώρο Πάσχα

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργοδότη και παράλληλα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για την έναρξη της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας την εφαρμογή του αυτοφώρου, καθώς και να προχωρήσουν σε επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών.