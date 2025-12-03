MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σέρρες: Yποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες από αύριο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από αύριο, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 θα ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Ελληνική Αστυνομία Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Χαρίτσης: Απαιτείται σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Καρέ καρέ η δράση 21χρονου που λήστευε με μαχαίρι ανήλικους στη Νέα Σμύρνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Στον ΠτΔ η Νίκη Κεραμέως: “Ιστορική συμφωνία για εργασιακές σχέσεις”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση οδηγεί σε καταστροφή τον πρωτογενή τομέα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Γ. Στουρνάρας: Η Ελλάδα μπορεί να περάσει σε μία εποχή διατηρήσιμης ανάπτυξης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 λεπτά πριν

Κρήτη: Με φορτηγά μετέφεραν 230 μετανάστες από τις παραλίες – Έφτασαν πέντε λέμβοι σε λίγες ώρες