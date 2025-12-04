MENOY

Σέρρες: Yποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες από σήμερα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 θα ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

