Σας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο από την Πολωνία; Γιατί δεν πρέπει να το σηκώσετε

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Αν είδατε πρόσφατα κάποια κλήση στο κινητό σας από ξένο αριθμό και συγκεκριμένα από νούμερο που ξεκινά είτε από +48 είτε από +3197, μην απαντήσετε. Είναι απάτη…

Το τελευταίο διάστημα γίνεται χαμός από κλήσεις που γίνονται είτε από Πολωνία (+48) είτε από Ολλανδία (+3197), οι οποίες είναι κακόβουλες, με τη μέθοδο που έχουν επιλέξει οι απατεώνες να ονομάζεται wangiri.

Ουσιαστικά, οι απατεώνες καλούν για να δούν ποιος θα απαντήσει. Στη συνέχεια στέλνουν spam sms με κακόβουλα links τα οποία αν πατήσετε, υπάρχει κίνδυνος να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία.

Όποιος, δε, επιχειρήσει να καλέσει πίσω τον αριθμό, ρισκάρει να γίνει θύμα υπέρογκης χρέωσης με τους δράστες να αποσπούν τα χρήματα.

Οι Αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να μην απαντούν σε κλήσεις από αριθμούς που δε γνωρίζουν, πόσω μάλλον όταν αυτοί προέρχονται από το εξωτερικό και βέβαια, σε περίπτωση που από λάθος απαντήσουν, να μη μοιραστούν ποτέ προσωπικές πληροφορίες όπως στοιχεία ταυτότητας και τραπεζικών λογαριασμών.

Μπορείτε να καταγγείλετε το περιστατικό μέσω της επίσημης πλατφόρμας: Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

