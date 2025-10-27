Πυροσβεστική: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 150 προσλήψεις, τι πρέπει να προσέξετε

Την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στη μεγάλη προκήρυξη ΑΣΕΠ για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος που προβλέπει την πρόσληψη 150 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων με επταετή θητεία.

Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη 150 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων οποίοι θα τοποθετηθούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής).

Συμμετοχή στον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή υποψήφιοι που δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.