Ψυγείο: Η μέθοδος οργάνωσης που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα και μειώνει τα απόβλητα

Η σπατάλη τροφίμων ξεκινά συνήθως με καλές προθέσεις. Κανείς δεν αγοράζει ένα φρέσκο λάχανο ή ένα μάτσο καρότα με σκοπό να τα αφήσει να χαλάσουν, κι όμως συμβαίνει πιο συχνά από όσο νομίζουμε. Αν σας έχει τύχει να ξεχνάτε φρούτα ή λαχανικά στο ψυγείο μέχρι να ανακαλύψετε τα υπολείμματά τους μήνες αργότερα, ίσως ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε μια πιο πρακτική μέθοδο αποθήκευσης: να χρησιμοποιήσετε τα ράφια της πόρτας του ψυγείου.

Οργάνωση ψυγείου: Το μυστικό για φρέσκα προϊόντα και λιγότερα απόβλητα

Όπως επισημαίνει η TikToker @thecenteredlifeco σε ένα από τα βίντεό της: «Αν δεν βλέπω το φαγητό, ξεχνάω ότι υπάρχει». Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληματικό για τα φρέσκα προϊόντα, τα οποία έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Το αποτέλεσμα είναι συχνά μεγάλες ποσότητες φαγητού που καταλήγουν στα σκουπίδια.

Τοποθετώντας λοιπόν τα φρούτα και τα λαχανικά σε εμφανές σημείο, όπως η πόρτα του ψυγείου, τα βλέπετε κάθε φορά που ανοίγετε τη συσκευή και μειώνετε σημαντικά την πιθανότητα να χαλάσουν. Παράλληλα, η αναδιοργάνωση του ψυγείου αποτελεί και μια καλή ευκαιρία για έναν βαθύ καθαρισμό, κάνοντας τον χώρο πιο τακτοποιημένο και ευχάριστο στη χρήση.

Φρούτα και λαχανικά στην πόρτα του ψυγείου για άμεση πρόσβαση

Συνήθως η πόρτα του ψυγείου φιλοξενεί καρυκεύματα, σάλτσες και dressings. Η TikToker @thecenteredlifeco προτείνει να τα μεταφέρετε στο πίσω μέρος του ψυγείου, πάνω σε έναν περιστρεφόμενο δίσκο, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα. Συνδυάζοντας τον δίσκο με άλλα έξυπνα εργαλεία οργάνωσης, μπορείτε να διατηρήσετε το ψυγείο σας τακτοποιημένο. Τα περισσότερα καρυκεύματα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και “επιβιώνουν” καλύτερα στο βάθος των ραφιών από ό,τι φρέσκα προϊόντα, όπως τα μούρα.

Αυτή η φιλοσοφία —να αποθηκεύετε δηλαδή ό,τι θέλετε να καταναλώσετε εκεί που μπορείτε να το δείτε— επεκτείνεται και πέρα από τα φρούτα και τα λαχανικά. Μπορείτε επίσης να τοποθετείτε τα περισσεύματα φαγητού και άλλα ευπαθή προϊόντα, όπως τα γαλακτοκομικά, στο μπροστινό μέρος των ραφιών.

Όσο για τα συρτάρια του ψυγείου, η @thecenteredlifeco τα αφήνει άδεια, λέγοντας ότι «εκεί είναι που τα πράγματα πάνε για να χαλάσουν». Μπορείτε, ωστόσο, να τα χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε λιγότερο υγιεινά σνακ ή καθημερινά είδη, όπως αναψυκτικά και ποτά. Τα ειδικά συρτάρια υγρασίας μπορεί να παρατείνουν τη ζωή ορισμένων φρούτων, αλλά δεν βοηθούν αν ξεχάσετε εντελώς ότι υπάρχουν.

#adhd #adhdwomen #organized #neurodiversity #productivity #adhdproblems ♬ original sound – Kristen West @thecenteredlifeco 👇object permanence and the fridge👇 soooo you bought so many fresh fruits and vegetables with the best healthy intentions and then totally forgot they existed because they were stuffed in the drawers 🫠 I forget which creator I saw using this fridge organization hack to help ADHD brains remember what you have in there, but it’s been a GAME CHANGER!! Basically, if we can’t see the thing, it might as well be in another dimension. But with all the fruits/veggies in the door or right at the front, we’re more likely to use them 👏 have you guys tried this?? I’ll try to share more handy tips for kitchen stuff when I can! #fridgeorganization

Πηγή: enikos.gr