Προβλήματα υδροδότησης για πέντε ώρες αύριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα πέντε ωρών θα σημειωθούν αύριο σε περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 20/03/2026, από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης δύο (2) νέων αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στην συμβολή των οδών Εγνατίας και παράπλευρης οδού Περιφερειακού καθώς και στην συμβολή των οδών Γραβιάς και παράπλευρης οδού Περιφερειακού στην δημοτική ενότητα Πυλαίας του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Γραβιάς- Παράπλευρη Περιφερειακού, Λάχανά- Εγνατία καθώς και στις παρακείμενες οδούς της δημοτικής ενότητας Πυλαίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, σημειώνει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

