Προβλήματα υδροδότησης για πέντε ώρες αύριο σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα πέντε ωρών θα σημειωθούν αύριο σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 12/03/2026, από τις 09:00π.μ έως τις 14:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγού δικτύου ύδρευσης Φ160 στη συμβολή των οδών Β. Όλγας με 25ης Μαρτίου (έμπροσθεν Eurobank) στο πλαίσιο της υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Β. Όλγας, 25ης Μαρτίου, Γραβιάς, Γ. Παπανδρέου καθώς και τις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

