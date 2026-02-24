Προβλήματα υδροδότησης για οκτώ ώρες αύριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα οκτώ ωρών θα σημειωθούν αύριο στο Ασβεστοχώρι, στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα επηρεαστεί και το νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 25/02/2026, από τις 09:00 έως τις 17:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέου αγωγού (λόγω εργασιών Flyover) στον Α/Κ Κ9 στην Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου και στο Νοσοκομείο Παπανικολάου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΥΑΘ.