MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Προβλήματα υδροδότησης αύριο για τρεις ώρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τριών ωρών θα σημειωθούν αύριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 06/03/2026, από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης επί της συμβολής των οδών Μπότσαρη– Μιαούλη της δημοτικής ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς, Μπότσαρη, Μιαούλη, Σπάρτης καθώς και στις παρακείμενες οδούς της δημοτικής ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ΕΥΑΘ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Νέες αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων – Πάνω από 700 έλεγχοι σε πρατήρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Καρυστιανού για Μέση Ανατολή: Ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ο Χάρης Παπαγεωργίου νέος Γενικός Γραμματέας του ΕΣΑΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο 2026

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Αντώνης Γούναρης: Επέστρεψε ο γιος του που είχε αποκλειστεί στη Μέση Ανατολή

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Πωλίνα για Eurovision: Akylas και ξερό ψωμί, μπορούμε να μιλήσουμε και για πρωτιά