Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Σερρών – Δράμας από την Δευτέρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο 16ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σερρών – Δράμας (κόμβος Τούμπας), λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

Συγκεκριμένα, από Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 έως την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και κατά τις ώρες από 07.00 έως 17.00, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ με τη ρύθμιση φορητών φωτεινών σημοτοδοτών, είτε μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας (1η φάση εργασιών), είτε μέσω της δεξιάς λωρίδα κυκλοφορίας (2η φάση εργασιών) .

“Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

