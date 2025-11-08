Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου, ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα 250 ευρώ

Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, αναμένεται να αρχίζει η διαδικασία της καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 από τον ΕΦΚΑ.

Η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών με πιθανότερες ημερομηνίες τις εξής:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, η πληρωμή θα ξεκινήσει από την προηγούμενη το απόγευμα. Συνεπώς, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, ενώ η δεύτερη και τελευταία από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το απόγευμα.

Επίδομα 250 ευρώ

Η κυβέρνηση έχει ορίσει ως στόχο την καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ σε συνταξιούχους μέσα στο Νοεμβρίου.

Το επίδομα απευθύνεται κυρίως σε συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και διαθέτουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (για άγαμους ή χήρους) ή έως 26.000 ευρώ (για έγγαμους ή συνεταιριζόμενα ζευγάρια).

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται και όσοι λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι με ελάχιστα ένσημα. Εξαιρούνται όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των ορίων (200.000 ευρώ για άγαμοι, 300.000 ευρώ για έγγαμους) ή έχουν υψηλό συνολικό εισόδημα πάνω από τα οριζόμενα όρια.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πως η καταβολή θα γίνει έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.