Πότε πληρώνεται το δώρο Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους της ΔΥΠΑ

Αυξημένο θα είναι φέτος το δώρο Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πρώην ΟΑΕΔ. Η τελευταία αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο ανέβασε αντίστοιχα και το επίδομα ανεργίας, με αποτέλεσμα το πλήρες δώρο να διαμορφώνεται πλέον στα 540 ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, με την ημερήσια επιδότηση να φτάνει τα 21,60 ευρώ. Οι παραπάνω υπολογισμοί αφορούν ανέργους που εργάζονταν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Πότε πληρώνεται το δώρο Χριστουγέννων

Αν και δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημη ανακοίνωση, οι έως τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων στους ανέργους της ΔΥΠΑ θα γίνει την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Η πρόωρη καταβολή αποσκοπεί στο να διευκολύνει τον προγραμματισμό των δικαιούχων ενόψει των εορτών.

Υπενθυμίζεται ότι και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν φέτος το δώρο νωρίτερα, καθώς η προθεσμία μετατίθεται από τις 21 Δεκεμβρίου στις 19 Δεκεμβρίου.

Πώς υπολογίζεται το δώρο

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας αδιάλειπτα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται ολόκληρο το ποσό των 540 ευρώ.

Για όσους επιδοτούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, το ποσό υπολογίζεται ως εξής:

Κάθε μήνας πλήρους επιδότησης αντιστοιχεί σε 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Επομένως:

1 μήνας επιδότησης: 21,60 × 3 = 64,80 €

21,60 × 3 = 2 μήνες επιδότησης: 21,60 × 6 = 129,60 €

21,60 × 6 = 3 μήνες επιδότησης: 21,60 × 9 = 194,40 €

21,60 × 9 = 4 μήνες επιδότησης: 21,60 × 12 = 259,20 €, κ.ο.κ.

Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια της επιδότησης, τόσο υψηλότερο και το ποσό του δώρου, χωρίς όμως να μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο των 540 ευρώ.