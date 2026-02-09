MENOY

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις – Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος καταβολών που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς. Το πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί με τον νόμο 4611/2019 και παραμένει σε ισχύ.

Βάσει των προβλεπόμενων κανόνων, οι συντάξεις καταβάλλονται σε προκαθορισμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση, ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας. Παράλληλα, οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες, κάτι που ισχύει και για τις πληρωμές του Μαρτίου 2026.

Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών

Το ενιαίο σύστημα καταβολής συντάξεων ορίζει:

  • Για τους μισθωτούς: οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
  • Για τους μη μισθωτούς: η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Καθαρά Δευτέρα και επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα

Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία. Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026, για μισθωτούς και μη μισθωτούς, θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)

  1. ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  2. ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  3. ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών

  • ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας:

  • Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή λόγω της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

