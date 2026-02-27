Τους χειμερινούς μήνες, με την συννεφιά και τις βροχές, πολλά νοικοκυριά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα για να έχουν ζεστό νερό, ενώ κάποια δεν διαθέτουν καθόλου ηλιακό και τον χρησιμοποιούν όλο τον χρόνο.

Το Pricefox, η πλατφόρμα όπου μπορείς να συγκρίνεις και να αλλάξεις πάροχο ρεύματος, έκανε έρευνα για την επιβάρυνση που έχει η καθημερινή χρήση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στον μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος.

Από τι εξαρτάται το κόστος χρήσης του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα;

Το κόστος χρήσης του θερμοσίφωνα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως:

Μέγεθος του θερμοσίφωνα: Όσο περισσότερα λίτρα, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται για να ζεσταθεί το νερό. Αλλά παρέχει και μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού νερού.

Αριθμός χρήσεων ανά ημέρα : Αν κάνεις ντους συχνά ή μένουν πολλά άτομα στο σπίτι, η κατανάλωση ανεβαίνει.

Διάρκεια χρήσης : Όσο περισσότερο μένει ανοιχτός ο θερμοσίφωνας, τόσο αυξάνεται το κόστος.

Εποχή του χρόνου: Τον χειμώνα το νερό είναι πιο κρύο, άρα απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθεί.

Απόδοση θερμοσίφωνα: Ένας παλιός ή κακοσυντηρημένος θερμοσίφωνας καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για το ίδιο αποτέλεσμα.

Μόνωση δεξαμενής και σωληνώσεων: Αν η μόνωση είναι φτωχή, υπάρχουν απώλειες και αυξάνεται η κατανάλωση

Αν η μόνωση είναι φτωχή, υπάρχουν απώλειες και αυξάνεται η κατανάλωση Τύπος τιμολογίου ρεύματος: Αν έχεις σταθερό τιμολόγιο, μπορείς να πετύχεις χαμηλότερη χρέωση.

Πόσο αυξάνει το μηνιαίο λογαριασμό η καθημερινή χρήση του θερμοσίφωνα;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Pricefox, η καθημερινή χρήση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα μπορεί να επιβαρύνει αισθητά τον λογαριασμό ρεύματος, ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας και το τιμολόγιο που έχει επιλεγεί.

Ενδεικτικά:

Για μισή ώρα χρήσης ημερησίως, το επιπλέον κόστος μπορεί να ξεκινά από περίπου 5€ τον μήνα σε σταθερό τιμολόγιο, να φτάνει τα 6€ σε κυμαινόμενο και έως 8€ σε ειδικό τιμολόγιο.

Για μία ώρα ημερησίως, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 10€ σε σταθερό, 12€ σε κυμαινόμενο και έως 16€ σε ειδικό τιμολόγιο.

Για μιάμιση ώρα το κόστος ξεκινάει από 16€ για μπλε τιμολόγιο, τα 12€ για κίτρινο ενώ αγγίζει και τα 16€ για πράσινο.

Αν η χρήση φτάσει τις δύο ώρες την ημέρα, η επιβάρυνση μπορεί να αγγίξει τα 21€ σε σταθερό, 25€ σε κυμαινόμενο και έως 31€ σε ειδικό τιμολόγιο.



Τα ποσά αυτά αφορούν αποκλειστικά τη χρήση του θερμοσίφωνα (χωρίς ρυθμιζόμενες ή άλλες πρόσθετες χρεώσεις) και προστίθενται στις υπόλοιπες καταναλώσεις του νοικοκυριού, γεγονός που εξηγεί γιατί σε περιόδους αυξημένης χρήσης παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στον τελικό λογαριασμό.

Πως μπορούν τα νοικοκυριά να εξοικονομήσουν χρήματα;

Αν και η ανάγκη για ζεστό νερό δεν μπορεί να περιοριστεί δραστικά, υπάρχουν πρακτικοί τρόποι για να μειωθεί το συνολικό κόστος:

Μείωση διάρκειας μπάνιου : Ακόμη και λίγα λεπτά λιγότερα σε κάθε ντους μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την κατανάλωση ζεστού νερού και, κατ' επέκταση, τη χρήση του θερμοσίφωνα.





Περιορισμός της διάρκειας λειτουργίας του θερμοσίφωνα : Δεν χρειάζεται να παραμένει ανοιχτός περισσότερο από όσο απαιτείται για να ζεσταθεί το νερό.





Τακτική συντήρηση : Ένας σωστά συντηρημένος θερμοσίφωνας λειτουργεί αποδοτικότερα και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.





Βελτίωση μόνωσης : Η επαρκής μόνωση δεξαμενής και σωληνώσεων μειώνει τις απώλειες θερμότητας.





Έλεγχος τιμολογίου ρεύματος: Η επιλογή κατάλληλου τιμολογίου μπορεί να μειώσει αισθητά τη χρέωση ανά κιλοβατώρα.



Μια γρήγορη σύγκριση παρόχων και τιμολογίων μπορεί να κάνει τη διαφορά στον λογαριασμό ρεύματος, ειδικά σε σπίτια όπου ο θερμοσίφωνας δουλεύει συχνά. Μέσα από το Pricefox, οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να δουν τις διαθέσιμες επιλογές και να επιλέξουν εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, και να εξοικονομήσουν ακόμη περισσότερα χρήματα.