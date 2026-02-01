MENOY

Πώς θα καταλάβετε αν το κάτω συρτάρι του φούρνου σας είναι απλά για αποθήκευση, σύμφωνα με ειδικό

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Ενώ όλοι οι φούρνοι είναι κατασκευασμένοι για τον ίδιο γενικό σκοπό, δεν έχουν όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά.

Μια  εκπληκτική διαφορά μεταξύ των διαφόρων μοντέλων φούρνων είναι το κάτω συρτάρι.

Σε ορισμένους φούρνους, αυτός ο χώρος προορίζεται για την αποθήκευση μαγειρικών σκευών, αλλά σε άλλους, στην πραγματικότητα είναι θερμοθάλαμος.

Πώς να καταλάβετε εάν ο φούρνος με συρτάρια σας προορίζεται για αποθήκευση

Σύμφωνα με ειδικό στις συσκευές κουζίνας που μίλησε στο thespruce.com: «Ο ευκολότερος τρόπος για να καταλάβετε αν το κάτω συρτάρι του φούρνου σας προορίζεται για αποθήκευση ή για ζέσταμα είναι να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του φούρνου, αλλά από άποψη σχεδιασμού, τα χειριστήρια είναι σχεδόν πάντα το μεγαλύτερο στοιχείο που φανερώνουν τη χρήση του», λέει.

Πώς καταλαβαίνουμε αν είμαι συρτάρι αποθήκευσης ή για ζέσταμα

Αναζητήστε τυχόν χειριστήρια στον κύριο πίνακα της κουζίνας που να υποδηλώνουν ότι το κάτω συρτάρι σας διαθέτει ρύθμιση θέρμανσης, είτε ένδειξη θερμοκρασίας, είτε ένδειξη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

«Αν πρόκειται για απλό συρτάρι αποθήκευσης δεν έχει μόνωση και δεν έχει κουμπιά για ρυθμίσεις θερμότητας», λέει ο Angelesco.

«Η χρήση ενός θερμοθαλάμου ως αποθηκευτικού χώρου (ή αντίστροφα) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα μέσα», λέει ο ειδικός. «Εάν ένα συρτάρι έχει σχεδιαστεί ως θερμοθάλαμος, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό αυτό».

Πηγή: iefimerida.gr

