Πώς να “σβήσεις” τις γρατζουνιές στο γυαλί με 2 υλικά που έχεις στο σπίτι σου

Το να βρίσκεις γρατζουνιές είτε σε έναν καθρέφτη είτε σε ένα πολύτιμο γυάλινο διακοσμητικό είναι κάτι δύσκολο και σίγουρα σε αγχώνει για το εάν μπορείς να τις αφαιρέσεις ή αναγκαστικά να τα πετάξεις.

Ωστόσο δεν χρειάζεται να αφήσεις αυτές τις επιφανειακές ατέλειες για πολύ στα γυάλινα διακοσμητικά γιατί υπάρχει τρόπος να διορθώσεις τις γρατζουνιές χωρίς να χρειαστεί να βγεις έξω και να αγοράσεις κάτι καινούριο. Χρειάζεσαι 2 βασικά είδη οικιακής χρήσης που σίγουρα τα έχεις μέσα στο σπίτι σου. Την οδοντόκρεμα και το ξίδι τα οποία μπορούν να αφαιρέσουν εύκολα τις περισσότερες επιφανειακές γρατσουνιές σε γυαλί.



Μπορούν να «σβήσουν» οι γρατζουνιές από το γυαλί;

Ελαφριές και επιφανειακές γρατσουνιές μπορούν να «σβηστούν» από γυάλινα αντικείμενα όπως τραπέζια, παράθυρα, ακόμη και οθόνες τηλεφώνων. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι DIY που μπορείς να δοκιμάσεις χρησιμοποιώντας οικιακά είδη όπως οδοντόκρεμα και μαγειρική σόδα. Εάν η γρατζουνιά είναι βαθύτερη, μπορείς να δοκιμάσεις να τη «γεμίσεις» με διαφανές βερνίκι νυχιών. Απλώς πρόσεξε να μην το παρακάνεις γιατί η υπερβολική ποσότητα βερνικιού νυχιών μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στην επιφάνεια.



Πώς να αφαιρέσεις τις γρατζουνιές

Αυτά που χρειάζεσαι είναι οδοντόκρεμα, πανί μικροϊνών, νερό και ξίδι και ακολουθείς τα παρακάτω βήματα:

Εφάρμοσε οδοντόκρεμα. Σκούπισε τη γρατζουνισμένη περιοχή και εφάρμοσε μια στρώση οδοντόκρεμας. Οι μάρκες που έχουν ως βάση τη μαγειρική σόδα λειτουργούν καλύτερα επειδή είναι ελαφρώς λειαντικές για να εξομαλύνουν την επιφάνεια. Γυάλισε. Χρησιμοποιώντας το πανί μικροϊνών και κάνοντας κυκλικές κινήσεις, γυάλισε την οδοντόκρεμα στην γρατζουνισμένη περιοχή για λίγα λεπτά. Μόλις η περιοχή γίνει λεία, ξέπλυνε την περίσσεια οδοντόκρεμα με νερό και σκούπισε το γυαλί με ένα άλλο πανί μικροϊνών. Επανέλαβε μέχρι να γυαλίσει η γρατζουνιά. Αφαίρεσε τις γρατζουνιές. Σε ένα μπολ ανακάτεψε λίγο ξίδι και νερό. Βρέξε ένα καθαρό πανί μικροϊνών με το μείγμα και εφάρμοσέ το στο γυαλί, σκουπίζοντάς το καλά για ένα φινίρισμα χωρίς γρατζουνιές. Απόφυγε τη χρήση χαρτιού ή πετσετών από βελούδο για να διατηρήσεις μια επιφάνεια χωρίς χνούδια. Εάν οι γρατζουνιές είναι πολύ βαθιές, κάλεσε έναν επαγγελματία για να αξιολογήσει την καλύτερη μέθοδο επισκευής.

Γιατί λειτουργούν η οδοντόκρεμα και το ξίδι;

Η οδοντόκρεμα με βάση τη μαγειρική σόδα περιέχει μικροσκοπικά λειαντικά σωματίδια που γυαλίζουν απαλά το γυαλί, αφαιρώντας τυχόν επιφανειακές γρατσουνιές. Το ξίδι, από την άλλη πλευρά, είναι ένα χημικό λειαντικό και αντί να αφαιρεί φυσικά τις γρατζουνιές, συνδυάζεται με την οδοντόκρεμα για να γυαλίσει και να λάμψει.

Αφαιρεί η μαγειρική σόδα τις γρατζουνιές από το γυαλί;

Η χρήση απλής μαγειρικής σόδας είναι ένας άλλος τρόπος για να αφαιρέσεις τις επιφανειακές γρατζουνιές από το γυαλί. Αφού καθαρίσεις τη γρατζουνισμένη επιφάνεια, ανακάτεψε ίσα μέρη νερού και μαγειρικής σόδας σε ένα μπολ μέχρι να γίνει μια παχύρρευστη πάστα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια πετσέτα μικροϊνών, εφάρμοσε λίγη από την πάστα στο γυαλί και καθάρισέ την με κυκλικές κινήσεις μέχρι να γυαλίσουν οι ατέλειες. Στη συνέχεια, μπορείς να σκουπίσεις την πάστα με ένα καθαρό πανί και λίγο ζεστό νερό.

Πώς διορθώνει το βερνίκι νυχιών τις γρατζουνιές

Ενώ το διαφανές βερνίκι νυχιών δεν γυαλίζει καθόλου τις επιφανειακές γρατζουνιές, λειτουργεί ως αυτοσχέδιο «γέμισμα» γυαλιού, κάνοντας το να φαίνεται σαν να μην υπήρχαν ποτέ οι ατέλειες. Αφού καθαρίσεις καλά και προσεκτικά την επιφάνεια, πέρασε τις γρατζουνιές με το διαφανές βερνίκι νυχιών χρησιμοποιώντας το πινέλο εφαρμογής και άφησέ το να στεγνώσει καλά για αρκετές ώρες.

