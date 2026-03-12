MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να κρατήσετε τον σκύλο ή τη γάτα σας χαρούμενους μέσα στο σπίτι

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Τα κατοικίδια αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικογένειας και η φροντίδα τους συμβάλλει τόσο στη δική τους ευημερία όσο και στη σωστή συμβίωση μέσα στο σπίτι.

Η καθημερινή άσκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους σκύλους. Ακόμη και μικρές βόλτες βοηθούν στην εκτόνωση της ενέργειάς τους και μειώνουν τη πιθανότητα να εμφανίσουν καταστροφικές συμπεριφορές μέσα στο σπίτι.

Για τις γάτες, το παιχνίδι αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς τους. Παιχνίδια που κινούνται ή κρεμαστά αντικείμενα μπορούν να τις κρατήσουν δραστήριες και να τις βοηθήσουν να εκτονώσουν το ένστικτο του κυνηγιού.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή διατροφή και το καθαρό νερό. Οι ειδικοί συνιστούν τροφές που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ζώου ανάλογα με την ηλικία και τη δραστηριότητά του.

Τέλος, η τακτική φροντίδα – όπως το βούρτσισμα του τριχώματος και οι επισκέψεις στον κτηνίατρο – συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας και της καλής διάθεσης των κατοικιδίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Xρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.158,91 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 1,12%

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Οι τιμές του πετρελαίου έρχονται σε δεύτερη μοίρα μετά την ανάγκη να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ημαθία: Συγκλονίζει βίντεο ντοκουμέντο από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Από θαύμα γλίτωσε μια πεζή που παρασύρθηκε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα τρακτέρ για το συλλαλητήριο εν όψει Agrotica – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χρυσή Αυγή: Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης και οδηγείται στη φυλακή