Πώς να κρατήσετε τον σκύλο ή τη γάτα σας χαρούμενους μέσα στο σπίτι

Τα κατοικίδια αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικογένειας και η φροντίδα τους συμβάλλει τόσο στη δική τους ευημερία όσο και στη σωστή συμβίωση μέσα στο σπίτι.

Η καθημερινή άσκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους σκύλους. Ακόμη και μικρές βόλτες βοηθούν στην εκτόνωση της ενέργειάς τους και μειώνουν τη πιθανότητα να εμφανίσουν καταστροφικές συμπεριφορές μέσα στο σπίτι.

Για τις γάτες, το παιχνίδι αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς τους. Παιχνίδια που κινούνται ή κρεμαστά αντικείμενα μπορούν να τις κρατήσουν δραστήριες και να τις βοηθήσουν να εκτονώσουν το ένστικτο του κυνηγιού.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή διατροφή και το καθαρό νερό. Οι ειδικοί συνιστούν τροφές που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ζώου ανάλογα με την ηλικία και τη δραστηριότητά του.

Τέλος, η τακτική φροντίδα – όπως το βούρτσισμα του τριχώματος και οι επισκέψεις στον κτηνίατρο – συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας και της καλής διάθεσης των κατοικιδίων.