Πώς να καθαρίσετε τους λεκέδες του καφέ από τα φλυτζάνια σας

Οι λεκέδες του καφέ είναι από τους πιο συχνούς στα φλυτζάνια και όσο κι αν τα πλένετε, με τον καιρό αφήνουν κιτρινωπές ή καφέ γραμμές στο εσωτερικό. Δεν χρειάζεται όμως να τα πετάξετε∙ υπάρχουν λύσεις που τα επαναφέρουν στην αρχική τους καθαρότητα χωρίς κόπο και χωρίς σκληρά χημικά.

Μαγειρική Σόδα: η πιο απλή μέθοδος

Βρέξτε το φλυτζάνι, πασπαλίστε λίγη μαγειρική σόδα στον λεκέ και τρίψτε με ένα μαλακό σφουγγάρι. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα δείτε τον λεκέ να φεύγει.

Ξίδι και Αλάτι για πιο δύσκολους λεκέδες

Γεμίστε το φλυτζάνι με λευκό ξίδι και προσθέστε μια κουταλιά αλάτι. Αφήστε το μείγμα να δράσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά. Ο λεκές θα απομακρυνθεί και το φλυτζάνι θα δείχνει πιο καθαρό.



Λεμόνι και Σόδα για Λάμψη

Στύψτε λίγο λεμόνι μέσα στο φλυτζάνι και προσθέστε μαγειρική σόδα. Ο αφρός που δημιουργείται καθαρίζει και δίνει λάμψη στην πορσελάνη ή το κεραμικό.

Οξυζενέ για τους πιο επίμονους λεκέδες

Αν τα παραπάνω δεν λειτουργήσουν, γεμίστε το φλυτζάνι με ζεστό νερό και προσθέστε λίγο οξυζενέ (υπεροξείδιο του υδρογόνου). Αφήστε το για περίπου 30 λεπτά και ξεπλύνετε πολύ καλά. Πρόκειται για λύση «έσχατης ανάγκης» για έντονους λεκέδες.

Τι γίνεται αν δεν καθαρίσει;

Αν ακόμη κι έτσι οι λεκέδες δεν φύγουν, πιθανόν το φλυτζάνι έχει απορροφήσει σε βάθος το χρώμα λόγω της πορσελάνης ή του κεραμικού υλικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αλλά ίσως να μην δείχνει ποτέ ξανά «σαν καινούριο». Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το για εσάς και κρατήστε τα πιο «άψογα» φλυτζάνια για τους καλεσμένους σας. Δεν χρειάζεται να το πετάξετε, εκτός αν υπάρχει ράγισμα ή φθορά στο υλικό.

Τι δεν πρέπει να κάνετε ποτέ

Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη: μπορεί να αφήσει τοξικά υπολείμματα και να αλλοιώσει το υλικό.

Μην τρίβετε με μεταλλικά σφουγγάρια: χαράζουν την πορσελάνη και κάνουν τον λεκέ να «ποτίζει» πιο εύκολα την επόμενη φορά.

Μην τα μουλιάζετε για ώρες σε πολύ σκληρά χημικά: κινδυνεύετε να τα φθείρετε μόνιμα.

Extra Tip

Ξεπλένετε πάντα το φλυτζάνι αμέσως μετά τη χρήση, ακόμη κι αν δεν το πλύνετε κανονικά. Έτσι οι λεκέδες δεν προλαβαίνουν να «δέσουν» με το υλικό.

Οι λεκέδες του καφέ μπορεί να φαίνονται επίμονοι, αλλά στην πραγματικότητα οι λύσεις είναι απλές: σόδα, ξίδι, λεμόνι ή –στις πιο δύσκολες περιπτώσεις– λίγο οξυζενέ. Κι αν ακόμη δεν φύγουν εντελώς, αυτό δεν σημαίνει ότι το φλυτζάνι είναι για πέταμα. Με σωστή φροντίδα και αποφυγή σκληρών χημικών, μπορείτε να τα κρατήσετε όμορφα και ασφαλή για πολλά χρόνια.

