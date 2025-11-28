Πώς να καθαρίσετε εύκολα τον καμένο πάτο της κατσαρόλας

Μήπως οι προσπάθειές σας στην κουζίνα καταλήγουν συχνά με τον πάτο της κατσαρόλας σας καμένο και γεμάτο επίμονους λεκέδες; Μην ανησυχείτε, όλοι το έχουμε περάσει! Ακόμη και αν το γεύμα σας απέτυχε, υπάρχουν απλές λύσεις για να σώσετε τα σκεύη σας. Δείτε παρακάτω 4 εύκολους τρόπους για να καθαρίσετε τον καμένο πάτο της κατσαρόλας και να τον κάνετε να λάμπει!

Απορρυπαντικό πιάτων

Αντιμετωπίστε τον καμένο πάτο με μια απλή διαδικασία:

Γεμίστε την κατσαρόλα με νερό, καλύπτοντας τον πάτο και προσθέστε λίγο απορρυπαντικό πιάτων.

Τοποθετήστε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά μέχρι να πάρει μια ελαφριά βράση.

Αφαιρέστε την από τη φωτιά, αδειάστε την και πλύνετε καλά με ζεστό νερό.

Για πιο επίμονες περιοχές, χρησιμοποιήστε μια ξύλινη σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, αποφεύγοντας μεταλλικά εργαλεία που μπορεί να χαράξουν την κατσαρόλα.

Αλάτι

Το αλάτι είναι ιδανικό για να απομακρύνετε τα καμένα υπολείμματα:

Γεμίστε την κατσαρόλα με νερό και προσθέστε μισό φλιτζάνι αλάτι.

Αφήστε το μείγμα να δράσει όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα, βράστε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά για περίπου 20 λεπτά.

Με τη βοήθεια μιας ξύλινης σπάτουλας, αφαιρέστε τα υπολείμματα και πλύνετε με ζεστό νερό.

Extra Tip: Αν το κάψιμο είναι πολύ επίμονο, τοποθετήστε φέτες κρεμμυδιού στον πάτο της κατσαρόλας, καλύψτε με αλάτι και αφήστε το να δράσει όλο το βράδυ πριν ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία.

Ξίδι και σόδα

Η χημεία σώζει! Ο συνδυασμός ξιδιού και μαγειρικής σόδας μπορεί να κάνει θαύματα:

Ρίξτε 1/3 του φλιτζανιού ξίδι και μια κουταλιά σόδα στον καμένο πάτο.

Αφήστε το μείγμα να αντιδράσει και να αφαιρέσει τα καμένα υπολείμματα για περίπου μισή ώρα.

Πλύνετε την κατσαρόλα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Το αποτέλεσμα; Λάμψη όπως την πρώτη μέρα!

Μαμαδίστικο tip με χλωρίνη

Αν οι προηγούμενες μέθοδοι δεν αποδώσουν, προσθέστε μερικές σταγόνες παχύρρευστης χλωρίνης στο μείγμα με το απορρυπαντικό πιάτων. Αφήστε τη χλωρίνη να δράσει και έπειτα ακολουθήστε έναν πολύ καλό καθαρισμό με άφθονο νερό.

Με αυτές τις απλές και δοκιμασμένες μεθόδους, ο καμένος πάτος της κατσαρόλας δεν θα σας απασχολήσει ξανά.

Πηγή: spirossoulis.com