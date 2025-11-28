MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να καθαρίσετε εύκολα τον καμένο πάτο της κατσαρόλας

|
THESTIVAL TEAM

Μήπως οι προσπάθειές σας στην κουζίνα καταλήγουν συχνά με τον πάτο της κατσαρόλας σας καμένο και γεμάτο επίμονους λεκέδες; Μην ανησυχείτε, όλοι το έχουμε περάσει! Ακόμη και αν το γεύμα σας απέτυχε, υπάρχουν απλές λύσεις για να σώσετε τα σκεύη σας. Δείτε παρακάτω 4 εύκολους τρόπους για να καθαρίσετε τον καμένο πάτο της κατσαρόλας και να τον κάνετε να λάμπει!

  1. Απορρυπαντικό πιάτων
    Αντιμετωπίστε τον καμένο πάτο με μια απλή διαδικασία:

Γεμίστε την κατσαρόλα με νερό, καλύπτοντας τον πάτο και προσθέστε λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
Τοποθετήστε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά μέχρι να πάρει μια ελαφριά βράση.
Αφαιρέστε την από τη φωτιά, αδειάστε την και πλύνετε καλά με ζεστό νερό.
Για πιο επίμονες περιοχές, χρησιμοποιήστε μια ξύλινη σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, αποφεύγοντας μεταλλικά εργαλεία που μπορεί να χαράξουν την κατσαρόλα.

  1. Αλάτι
    Το αλάτι είναι ιδανικό για να απομακρύνετε τα καμένα υπολείμματα:

Γεμίστε την κατσαρόλα με νερό και προσθέστε μισό φλιτζάνι αλάτι.
Αφήστε το μείγμα να δράσει όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα, βράστε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά για περίπου 20 λεπτά.
Με τη βοήθεια μιας ξύλινης σπάτουλας, αφαιρέστε τα υπολείμματα και πλύνετε με ζεστό νερό.
Extra Tip: Αν το κάψιμο είναι πολύ επίμονο, τοποθετήστε φέτες κρεμμυδιού στον πάτο της κατσαρόλας, καλύψτε με αλάτι και αφήστε το να δράσει όλο το βράδυ πριν ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία.

  1. Ξίδι και σόδα
    Η χημεία σώζει! Ο συνδυασμός ξιδιού και μαγειρικής σόδας μπορεί να κάνει θαύματα:

Ρίξτε 1/3 του φλιτζανιού ξίδι και μια κουταλιά σόδα στον καμένο πάτο.
Αφήστε το μείγμα να αντιδράσει και να αφαιρέσει τα καμένα υπολείμματα για περίπου μισή ώρα.
Πλύνετε την κατσαρόλα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Το αποτέλεσμα; Λάμψη όπως την πρώτη μέρα!

  1. Μαμαδίστικο tip με χλωρίνη
    Αν οι προηγούμενες μέθοδοι δεν αποδώσουν, προσθέστε μερικές σταγόνες παχύρρευστης χλωρίνης στο μείγμα με το απορρυπαντικό πιάτων. Αφήστε τη χλωρίνη να δράσει και έπειτα ακολουθήστε έναν πολύ καλό καθαρισμό με άφθονο νερό.

Με αυτές τις απλές και δοκιμασμένες μεθόδους, ο καμένος πάτος της κατσαρόλας δεν θα σας απασχολήσει ξανά.

Πηγή: spirossoulis.com

Tips Σπίτι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πως θα απαντήσει στο Ισραήλ για την δολοφονία του στρατιωτικού διοικητής της

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Νίκος Ευαγγελάτος για τον φονικό σεισμό του ’99: Προσπαθούσα να καταλάβω αν η Τατιάνα και το παιδί ήταν καλά στο σπίτι

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ουκρανία: Οι αρχές κατά τις διαφθοράς έκαναν έφοδο στο σπίτι προσωπάρχη του Ζελενσκι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας Ν. Παπαϊωάννου στο ΕΕΘ

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου για τον ρόλο του Χλαπάτσα: “Δεν την χάρηκα την επιτυχία”

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2 ώρες πριν

Εκτοξεύθηκαν στο διάστημα πέντε ελληνικοί δορυφόροι – “Η παρουσία της Ελλάδας είναι πλέον πραγματικότητα”