ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να καθαρίσετε αποτελεσματικά τις συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι

|
THESTIVAL TEAM

Οι συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι δίνουν στο σπίτι σας μια σύγχρονη και κομψή αισθητική. Ωστόσο, η καθαριότητά τους μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς οι δαχτυλιές, οι λεκέδες και τα υπολείμματα λίπους εμφανίζονται εύκολα.

Ακολουθούν μερικά απλά βήματα και χρήσιμες συμβουλές για να διατηρήσετε τις συσκευές σας αστραφτερές.

  1. Χρησιμοποιήστε Σωστά Υλικά Καθαρισμού
    Για να αποφύγετε γρατζουνιές και φθορές, επιλέξτε μαλακά πανιά μικροϊνών και αποφύγετε σκληρά σφουγγάρια ή προϊόντα που περιέχουν λειαντικά. Επιπλέον, προτιμήστε προϊόντα καθαρισμού ειδικά σχεδιασμένα για ανοξείδωτο ατσάλι ή φτιάξτε ένα σπιτικό καθαριστικό με απλά υλικά.
  2. Φτιάξτε Ένα Σπιτικό Καθαριστικό
    Μπορείτε να φτιάξετε ένα φυσικό καθαριστικό αναμειγνύοντας τα εξής:

1 μέρος λευκό ξίδι
1 μέρος νερό
Ρίξτε το μείγμα σε ένα μπουκάλι ψεκασμού και ψεκάστε το πάνω στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε.

  1. Ακολουθήστε τη Φορά του Υλικού
    Οι περισσότερες συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι έχουν γραμμές ή «νερά» που φαίνονται στην επιφάνεια. Καθαρίστε και σκουπίστε προς τη φορά αυτών των γραμμών για καλύτερο αποτέλεσμα και για να αποφύγετε ανεπιθύμητες γρατζουνιές.
  2. Καθαρισμός με Σαπούνι και Νερό
    Αν έχετε λεκέδες που επιμένουν, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό με μια σταγόνα υγρού σαπουνιού. Βουτήξτε ένα πανί μικροϊνών στο μείγμα, στραγγίστε το καλά και καθαρίστε την επιφάνεια. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί για να αποφύγετε τις γραμμές νερού.
  3. Λάδι για Λάμψη
    Για να δώσετε στις συσκευές σας μια επιπλέον λάμψη, χρησιμοποιήστε λίγο ελαιόλαδο ή λάδι παιδιού. Βάλτε μια μικρή ποσότητα σε ένα πανί και τρίψτε απαλά την επιφάνεια. Αυτό θα δημιουργήσει μια προστατευτική στρώση που αποτρέπει τις δαχτυλιές.
  4. Αποφύγετε τα Συχνά Λάθη
    Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη: Μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στο ανοξείδωτο ατσάλι.
    Αποφύγετε τα σκληρά χημικά: Προτιμήστε φυσικές λύσεις ή προϊόντα ειδικά για ανοξείδωτο.
    Μην αφήνετε νερό να στεγνώσει μόνο του: Σκουπίζετε πάντα με στεγνό πανί για να αποφύγετε σημάδια.
  5. Τακτική Συντήρηση
    Η συχνή καθαριότητα βοηθά στη διατήρηση της κομψής εμφάνισης των συσκευών σας. Ένα γρήγορο πέρασμα με ένα πανί μικροϊνών κάθε μέρα μπορεί να αποτρέψει τη συσσώρευση λίπους και σκόνης.

Με αυτές τις απλές αλλά αποτελεσματικές τεχνικές, οι συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι θα διατηρούν τη λάμψη και την καθαριότητά τους, προσδίδοντας πάντα μια αίσθηση πολυτέλειας στην κουζίνα σας.

Πηγή: spirossoulis.com

Tips Σπίτι

