MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να φρεσκάρετε τον καναπέ σας χωρίς να τον πλύνετε

|
THESTIVAL TEAM

Ο καναπές είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα έπιπλα του σπιτιού. Κάθεστε, ξαπλώνετε, φιλοξενεί φίλους, κατοικίδια, ακόμα και πρόχειρα γεύματα. Δεν είναι πάντα εφικτό ή απαραίτητο να τον πλύνετε, όμως υπάρχουν τρόποι να τον φρεσκάρετε ουσιαστικά, να δείχνει και να μυρίζει καλύτερα, χωρίς ρίσκο για το ύφασμα.

Ξεκινήστε από το σωστό καθάρισμα της επιφάνειας
Η ηλεκτρική σκούπα είναι το πιο υποτιμημένο εργαλείο για τον καναπέ. Περάστε την επιφάνεια αργά, με το ειδικό εξάρτημα για υφάσματα, επιμένοντας στα σημεία ανάμεσα στα μαξιλάρια και στις ραφές. Εκεί συσσωρεύονται σκόνη, τρίχες και μικροσωματίδια που κάνουν τον καναπέ να δείχνει θαμπός και κουρασμένος, ακόμα κι αν δεν φαίνεται λερωμένος.

Φρεσκάρισμα υφάσματος χωρίς υγρασία
Αν ο καναπές δεν έχει λεκέδες αλλά δείχνει «βαρύς», ένα στεγνό φρεσκάρισμα είναι αρκετό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρική σόδα, απλώνοντάς τη ελαφρά πάνω στο ύφασμα. Αφήστε τη να δράσει για 20 με 30 λεπτά και σκουπίστε καλά. Απορροφά οσμές και ανανεώνει την αίσθηση του υφάσματος χωρίς να το βρέξει.

Προσοχή στα αρωματικά σπρέι
Τα αρωματικά σπρέι για υφάσματα δεν είναι όλα κατάλληλα για καναπέδες. Αν επιλέξετε κάποιο κατάλληλο και δοκιμάστε πρώτα σε μη εμφανές σημείο. Ο στόχος δεν είναι να «καλυφθεί» η μυρωδιά, αλλά να δώσει μια αίσθηση καθαρού χώρου. Η υπερβολή στο άρωμα κάνει το αποτέλεσμα αντίθετο.


Τινάξτε και αλλάξτε θέση στα μαξιλάρια
Τα μαξιλάρια του καναπέ χρειάζονται τακτικό τίναγμα, ακόμα κι αν δεν έχουν αφαιρούμενα καλύμματα. Με αυτόν τον τρόπο επανέρχεται ο όγκος τους και δείχνουν λιγότερο καθισμένα. Αν μπορείτε, αλλάζετε θέση στα μαξιλάρια ανά διαστήματα ώστε να φθείρονται ομοιόμορφα.

Καθαρός αέρας, όχι υγρασία
Αερίστε καλά τον χώρο. Ο καναπές «κρατάει» τις μυρωδιές του σπιτιού, ειδικά σε σπίτια που δεν αερίζονται συχνά. Ανοίξτε παράθυρα, αφήστε τον χώρο να ανανεωθεί και αποφύγετε τη χρήση ατμοκαθαριστών αν το ύφασμα δεν το επιτρέπει. Η υγρασία μπορεί να δημιουργήσει μυρωδιές αντί να τις απομακρύνει.

Ρίξτε το βάρος στη συνολική εικόνα
Ένα καθαρό ριχτάρι, ένα φρέσκο διακοσμητικό μαξιλάρι ή η αφαίρεση όσων έχουν φθαρεί αλλάζουν άμεσα την εικόνα του καναπέ. Δεν πρόκειται για κάλυψη του προβλήματος, αλλά για έξυπνη ανανέωση που λειτουργεί συμπληρωματικά στο φρεσκάρισμα.

Πότε χρειάζεται κάτι παραπάνω
Αν ο καναπές μυρίζει έντονα ή έχει παλιούς λεκέδες που επανεμφανίζονται, τότε το απλό φρεσκάρισμα δεν αρκεί. Σε αυτή την περίπτωση, είτε χρειάζεται επαγγελματικός καθαρισμός είτε επανεκτίμηση της κατάστασής του. Το να προσπαθείτε να «σώσετε» ένα ύφασμα που έχει κορεστεί, συνήθως δεν αποδίδει.

Πηγή: spirossoulis.com

Tips Σπίτι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 46 λεπτά πριν

Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: Αυστηρές ποινές για τους δουλέμπορους, αλλαγές στις ΜΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας των ιδιοκτητών, μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σε ελληνικά ύδατα η τραγωδία της Χίου: 38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός επέβαιναν στην 8μετρη βάρκα που βυθίστηκε

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές νεκροί σε τροχαίο – Ανάμεσά τους τρία παιδιά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πώς να απαλλαγείτε από τους κόμπους στα πουλόβερ και να τα κάνετε να φαίνονται σαν καινούργια