Πώς να φρεσκάρετε τον καναπέ σας χωρίς να τον πλύνετε

Ο καναπές είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα έπιπλα του σπιτιού. Κάθεστε, ξαπλώνετε, φιλοξενεί φίλους, κατοικίδια, ακόμα και πρόχειρα γεύματα. Δεν είναι πάντα εφικτό ή απαραίτητο να τον πλύνετε, όμως υπάρχουν τρόποι να τον φρεσκάρετε ουσιαστικά, να δείχνει και να μυρίζει καλύτερα, χωρίς ρίσκο για το ύφασμα.

Ξεκινήστε από το σωστό καθάρισμα της επιφάνειας

Η ηλεκτρική σκούπα είναι το πιο υποτιμημένο εργαλείο για τον καναπέ. Περάστε την επιφάνεια αργά, με το ειδικό εξάρτημα για υφάσματα, επιμένοντας στα σημεία ανάμεσα στα μαξιλάρια και στις ραφές. Εκεί συσσωρεύονται σκόνη, τρίχες και μικροσωματίδια που κάνουν τον καναπέ να δείχνει θαμπός και κουρασμένος, ακόμα κι αν δεν φαίνεται λερωμένος.

Φρεσκάρισμα υφάσματος χωρίς υγρασία

Αν ο καναπές δεν έχει λεκέδες αλλά δείχνει «βαρύς», ένα στεγνό φρεσκάρισμα είναι αρκετό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρική σόδα, απλώνοντάς τη ελαφρά πάνω στο ύφασμα. Αφήστε τη να δράσει για 20 με 30 λεπτά και σκουπίστε καλά. Απορροφά οσμές και ανανεώνει την αίσθηση του υφάσματος χωρίς να το βρέξει.

Προσοχή στα αρωματικά σπρέι

Τα αρωματικά σπρέι για υφάσματα δεν είναι όλα κατάλληλα για καναπέδες. Αν επιλέξετε κάποιο κατάλληλο και δοκιμάστε πρώτα σε μη εμφανές σημείο. Ο στόχος δεν είναι να «καλυφθεί» η μυρωδιά, αλλά να δώσει μια αίσθηση καθαρού χώρου. Η υπερβολή στο άρωμα κάνει το αποτέλεσμα αντίθετο.



Τινάξτε και αλλάξτε θέση στα μαξιλάρια

Τα μαξιλάρια του καναπέ χρειάζονται τακτικό τίναγμα, ακόμα κι αν δεν έχουν αφαιρούμενα καλύμματα. Με αυτόν τον τρόπο επανέρχεται ο όγκος τους και δείχνουν λιγότερο καθισμένα. Αν μπορείτε, αλλάζετε θέση στα μαξιλάρια ανά διαστήματα ώστε να φθείρονται ομοιόμορφα.

Καθαρός αέρας, όχι υγρασία

Αερίστε καλά τον χώρο. Ο καναπές «κρατάει» τις μυρωδιές του σπιτιού, ειδικά σε σπίτια που δεν αερίζονται συχνά. Ανοίξτε παράθυρα, αφήστε τον χώρο να ανανεωθεί και αποφύγετε τη χρήση ατμοκαθαριστών αν το ύφασμα δεν το επιτρέπει. Η υγρασία μπορεί να δημιουργήσει μυρωδιές αντί να τις απομακρύνει.

Ρίξτε το βάρος στη συνολική εικόνα

Ένα καθαρό ριχτάρι, ένα φρέσκο διακοσμητικό μαξιλάρι ή η αφαίρεση όσων έχουν φθαρεί αλλάζουν άμεσα την εικόνα του καναπέ. Δεν πρόκειται για κάλυψη του προβλήματος, αλλά για έξυπνη ανανέωση που λειτουργεί συμπληρωματικά στο φρεσκάρισμα.

Πότε χρειάζεται κάτι παραπάνω

Αν ο καναπές μυρίζει έντονα ή έχει παλιούς λεκέδες που επανεμφανίζονται, τότε το απλό φρεσκάρισμα δεν αρκεί. Σε αυτή την περίπτωση, είτε χρειάζεται επαγγελματικός καθαρισμός είτε επανεκτίμηση της κατάστασής του. Το να προσπαθείτε να «σώσετε» ένα ύφασμα που έχει κορεστεί, συνήθως δεν αποδίδει.

