Πώς να διώξετε τη δυσάρεστη μυρωδιά από τον νεροχύτη

Αν έχετε μπει στην κουζίνα και νιώσατε μια περίεργη, δυσάρεστη μυρωδιά χωρίς να μπορείτε να εντοπίσετε από πού προέρχεται, ο ένοχος είναι συνήθως ο νεροχύτης. Τα υπολείμματα τροφών, τα λίπη και η υγρασία που παγιδεύονται μέσα στους σωλήνες δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια και οσμές.

Το καλό νέο; Υπάρχουν απλοί τρόποι για να εξαφανίσετε τη μυρωδιά και να διατηρήσετε τον νεροχύτη καθαρό, χωρίς χημικά προϊόντα ή κόπο.

Ο καθαρισμός που λειτουργεί πάντα

Ξεκινήστε ρίχνοντας μια χούφτα μαγειρική σόδα στον νεροχύτη και στη συνέχεια μισό φλιτζάνι ξίδι. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 10 λεπτά — θα δείτε να αφρίζει, κάτι που σημαίνει ότι καθαρίζει τις εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων. Ρίξτε στη συνέχεια βραστό νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα και οι μυρωδιές. Αυτή η διαδικασία όχι μόνο εξουδετερώνει τις οσμές αλλά αποτρέπει και τη δημιουργία νέας συσσώρευσης. Χρησιμοποιήστε φυσικό άρωμα

Αν θέλετε ο νεροχύτης να μυρίζει ευχάριστα μετά τον καθαρισμό, μπορείτε να ρίξετε φλούδες λεμονιού ή πορτοκαλιού μαζί με λίγο χοντρό αλάτι και να αφήσετε το μείγμα να περάσει μέσα από το σιφόνι με χλιαρό νερό. Το άρωμα των εσπεριδοειδών απολυμαίνει φυσικά και αφήνει φρεσκάδα χωρίς τεχνητά αρώματα. Αν υπάρχει αποχέτευση με φραγή ή στασιμότητα

Αν παρατηρείτε ότι το νερό στραγγίζει πιο αργά, τότε το πρόβλημα είναι πιο βαθύ. Σε αυτή την περίπτωση, αναμείξτε ½ φλιτζάνι μαγειρική σόδα, ½ φλιτζάνι χοντρό αλάτι και 1 φλιτζάνι ξίδι, ρίξτε το μείγμα στον νεροχύτη και αφήστε το να δράσει όλη τη νύχτα. Το πρωί, ρίξτε πολύ ζεστό νερό. Θα καθαρίσει τους σωλήνες και θα μειώσει τη συγκέντρωση οργανικών καταλοίπων που προκαλούν τις μυρωδιές. Μην ξεχνάτε τον καθαρισμό της τάπας και του σιφωνιού

Ακόμα κι αν καθαρίζετε τον νεροχύτη τακτικά, συχνά η δυσάρεστη μυρωδιά προέρχεται από το καπάκι ή το φίλτρο της αποχέτευσης. Βγάλτε το, τρίψτε το με οδοντόβουρτσα και λίγο απορρυπαντικό πιάτων, ξεπλύνετε με βραστό νερό και σκουπίστε. Αν μπορείτε να ξεβιδώσετε το σιφόνι, καθαρίστε το προσεκτικά με ένα πανί — συχνά εκεί κρύβεται η αιτία της μυρωδιάς. Η πρόληψη είναι το κλειδί

Για να αποφύγετε το πρόβλημα στο μέλλον:

Μην ρίχνετε λάδια και ειδικά τα καμένα από το τηγάνισμα στον νεροχύτη.

Πετάτε τα υπολείμματα φαγητού πριν πλύνετε τα πιάτα.

Κάντε τη διαδικασία με τη σόδα και το ξίδι μία φορά την εβδομάδα.

Η συντήρηση είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κρατάτε μακριά τις δυσάρεστες οσμές και να εξασφαλίζετε καθαρό νερό που στραγγίζει χωρίς εμπόδια.

Η καθαρή κουζίνα ξεκινά από τον νεροχύτη — και ο νεροχύτης από τους σωλήνες του. Με ελάχιστα υλικά που έχετε ήδη στο σπίτι, μπορείτε να εξαφανίσετε τις οσμές και να κρατήσετε το σημείο αυτό όχι απλώς καθαρό, αλλά και ευχάριστο στην καθημερινή χρήση.

Πηγή: spirossoulis.com