Πώς να απαλλαγείτε από τους κόμπους στα πουλόβερ και να τα κάνετε να φαίνονται σαν καινούργια

Οι κόμποι στα μάλλινα και πλεκτά ρούχα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και εκνευριστικά προβλήματα. Εμφανίζονται στα πουλόβερ, στις ζακέτες, ακόμη και σε κουβέρτες ή υφασμάτινες επιφάνειες, αλλοιώνοντας την υφή και την εικόνα τους.

Γιατί δημιουργούνται οι κόμποι

Οι κόμποι σχηματίζονται όταν κάποιες ίνες του υφάσματος σπάνε λόγω τριβής. Οι σπασμένες ίνες μπλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν μικρούς σβώλους στην επιφάνεια του ρούχου.

Το φαινόμενο είναι πιο έντονο σε μάλλινα, ακρυλικά και πλεκτά υφάσματα, ειδικά σε σημεία που τρίβονται συχνά, όπως οι μασχάλες, τα μανίκια και τα πλαϊνά.



Πώς να μειώσετε την εμφάνιση κόμπων

Δεν μπορείτε να τους αποφύγετε εντελώς, μπορείτε όμως να τους περιορίσετε σημαντικά. Το πλύσιμο παίζει καθοριστικό ρόλο. Πλένετε πάντα τα πουλόβερ από την ανάποδη πλευρά και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας. Προτιμήστε χαμηλές στροφές και ήπια προγράμματα. Αποφύγετε το έντονο στύψιμο και μην αφήνετε τα πλεκτά να περιστρέφονται για ώρα στον κάδο. Το στέγνωμα καλό είναι να γίνεται φυσικά και σε επίπεδη επιφάνεια. Η ήπια συντήρηση με ειδικές βούρτσες για πλεκτά βοηθά στη μείωση της τριβής με την πάροδο του χρόνου.

Πώς να αφαιρέσετε τους κόμπους με ασφάλεια

Για μεμονωμένους και μεγάλους κόμπους, ένα μικρό ψαλιδάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλή προσοχή, κόβοντας μόνο τον κόμπο και όχι το ύφασμα. Ωστόσο, η πιο ασφαλής και αποτελεσματική λύση είναι οι ειδικές συσκευές αφαίρεσης κόμπων, τα λεγόμενα fabric shavers. Πρόκειται για μικρά ηλεκτρικά «ξυραφάκια» σχεδιασμένα ειδικά για υφάσματα.

Αφαιρούν τους κόμπους γρήγορα, χωρίς να τραυματίζουν το ρούχο, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε πουλόβερ αλλά και σε κουβέρτες ή υφασμάτινες επιφάνειες. Αποφύγετε τη χρήση απλού ξυραφιού προσώπου. Παρότι φαίνεται εύκολη λύση, συχνά κόβει τις ίνες του υφάσματος, προκαλώντας περισσότερη φθορά και νέους κόμπους στο μέλλον.



Οι κόμποι είναι φυσική φθορά των πλεκτών και δεν σημαίνουν ότι το ρούχο έχει χαλάσει. Με σωστή φροντίδα και τα κατάλληλα εργαλεία, μπορείτε να παρατείνετε σημαντικά τη ζωή των πουλόβερ σας και να διατηρείτε την εμφάνισή τους καθαρή και περιποιημένη.

Πηγή: spirossoulis.com