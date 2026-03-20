Πώς καθαρίζεται ο καναπές ανάλογα με το ύφασμα του

Ο καναπές συγκεντρώνει καθημερινά σκόνη, λεκέδες, τρίχες και οσμές. Η σωστή φροντίδα του εξαρτάται από το ύφασμα. Κάθε υλικό απαιτεί διαφορετικό χειρισμό ώστε να διατηρηθεί καθαρό, υγιεινό και σε καλή κατάσταση για χρόνια. Δείτε τι χρειάζεται να κάνετε σε κάθε περίπτωση.



Υφασμάτινος καναπές από βαμβάκι ή λινό

Τα φυσικά υφάσματα είναι ευχάριστα στην αφή και “αναπνέουν”, όμως απορροφούν εύκολα υγρασία και λεκέδες. Ξεκινήστε με σχολαστικό σκούπισμα με την ειδική βούρτσα της ηλεκτρικής για να απομακρύνετε σκόνη και ψίχουλα.

Για φρεσκάρισμα, αναμείξτε χλιαρό νερό με λίγο υγρό σαπούνι πιάτων. Βουτήξτε ένα καθαρό πανί, στραγγίξτε καλά και περάστε απαλά την επιφάνεια χωρίς να τη μουσκεύετε. Στη συνέχεια σκουπίστε με στεγνό πανί ώστε να φύγει η υγρασία. Αφήστε τον καναπέ να στεγνώσει φυσικά με ανοιχτά παράθυρα.

Σε επίμονους λεκέδες, εφαρμόστε μικρή ποσότητα λευκού ξιδιού αραιωμένου σε νερό, ταμποναριστά.

Καναπές από μικροΐνες

Οι μικροΐνες είναι ανθεκτικές και σχετικά εύκολες στον καθαρισμό, όμως κρατούν σημάδια αν χρησιμοποιηθεί υπερβολική υγρασία. Αφαιρέστε πρώτα τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα. Για λεκέδες, χρησιμοποιήστε καθαρό οινόπνευμα σε βαμβάκι και ταμπονάρετε ελαφρά το σημείο. Όταν στεγνώσει, περάστε την επιφάνεια με μαλακή βούρτσα ώστε να επανέλθει η υφή του υφάσματος.

Βελούδινος καναπές

Το βελούδο προσφέρει πολυτελή εικόνα, απαιτεί όμως προσεκτική φροντίδα. Η ηλεκτρική σκούπα με χαμηλή ένταση και ειδικό εξάρτημα είναι απαραίτητη για τη βασική συντήρηση. Για φρεσκάρισμα, χρησιμοποιήστε ατμοκαθαριστή σε χαμηλή θερμοκρασία κρατώντας απόσταση από το ύφασμα. Στο τέλος, περάστε απαλά με βούρτσα προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να στρώσει σωστά το πέλος.

Δερμάτινος καναπές

Το δέρμα χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση από τα υφάσματα. Σκουπίστε με στεγνό πανί μικροϊνών για τη σκόνη. Έπειτα καθαρίστε με ελαφρώς νωπό πανί και ειδικό καθαριστικό για δέρμα.

Μία φορά τον μήνα εφαρμόστε conditioner δέρματος για να διατηρείται ελαστικό και να αποφεύγονται ρωγμές. Αποφύγετε έντονα καθαριστικά προϊόντα που αφαιρούν τα φυσικά έλαια.

Συνθετικά υφάσματα

Πολυεστέρας και άλλα συνθετικά υλικά καθαρίζονται σχετικά εύκολα. Η τακτική ηλεκτρική σκούπα περιορίζει τη συσσώρευση σκόνης. Για λεκέδες, χρησιμοποιήστε διάλυμα νερού με ήπιο απορρυπαντικό και σκουπίστε με κυκλικές κινήσεις χωρίς πίεση.

Γενικές συμβουλές που ισχύουν για όλους τους καναπέδες

Ελέγχετε πάντα την ετικέτα του κατασκευαστή πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε προϊόν. Δοκιμάστε κάθε καθαριστικό πρώτα σε σημείο που φαίνεται λιγότερο. Η άμεση αντιμετώπιση ενός λεκέ αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας.

Με σωστή φροντίδα, ο καναπές διατηρεί την εμφάνισή του, προσφέρει άνεση στην καθημερινότητα και παραμένει ένα από τα πιο φιλόξενα σημεία του σπιτιού.

Πηγή: spirossoulis.com