Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. στην κοινότητα Ασβεστοχωρίου, μετά από την Αγία Κυριακή έως και την πλατεία της κοινότητας.