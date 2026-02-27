MENOY

Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. στην κοινότητα Ασβεστοχωρίου, μετά από την Αγία Κυριακή έως και την πλατεία της κοινότητας.

