Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 07:30 μέχρι τις 15:00 καταναλωτές σε περιοχές της Πυλαίας και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν των οδών : ΜΑΒΙΛΗ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΕΥΡΩΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ, ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ. (Ενδεικτικά καταναλωτές: ΕΚΑΒ, ΕΛΤΑ courier κ.α. ). Καθώς επίσης και οι καταναλωτές : ΕΓΝΑΤΙΑΣ, Μ.ΨΕΛΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΧΛΟΗΣ, ΝΑΥΣΙΚΑΣ. (Ενδεικτικά καταναλωτές : ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, Ι.ΚΤΕΟ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΕΚΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, καθώς και τα ΣΧΟΛΕΙΑ που βρίσκονται επι της οδού ΙΣΜΗΝΗΣ ).

Επιπλέον, από τις 08:00 έως τις 12:00 χωρίς ρεύμα θα μείνει περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η διακοπή αφορά τμήματα των οδών Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ, ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.