MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 07:30 μέχρι τις 15:00 καταναλωτές σε περιοχές της Πυλαίας και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν των οδών : ΜΑΒΙΛΗ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΕΥΡΩΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ, ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ. (Ενδεικτικά καταναλωτές: ΕΚΑΒ, ΕΛΤΑ courier κ.α. ). Καθώς επίσης και οι καταναλωτές : ΕΓΝΑΤΙΑΣ, Μ.ΨΕΛΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΧΛΟΗΣ, ΝΑΥΣΙΚΑΣ. (Ενδεικτικά καταναλωτές : ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, Ι.ΚΤΕΟ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΕΚΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, καθώς και τα ΣΧΟΛΕΙΑ που βρίσκονται επι της οδού ΙΣΜΗΝΗΣ ).

Επιπλέον, από τις 08:00 έως τις 12:00 χωρίς ρεύμα θα μείνει περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η διακοπή αφορά τμήματα των οδών Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, ΚΝΩΣΣΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ, ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αττική: 20χρονη μπήκε σε σπίτι για να κλέψει και την έπιασαν στα πράσα – Κρύφτηκε στη ντουλάπα και έβγαλε μαχαίρι

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Δημοσίευμα “πέθανε” τον Διονύση Αλέρτα: Σίγουρα είμαι ζωντανός, έγραψε ο σεφ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 14 ώρες πριν

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ ένα μπουκάλι νερό στο αυτοκίνητο – Ο “άγνωστος” κίνδυνος για κάθε οδηγό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Απίστευτο ξέσπασμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Το ζήτημα της μη συνεργασίας μας με τη ΝΔ είναι ειλημμένη απόφαση

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ντμίτρι Μεντβέντεφ: Θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά αν διακυβεύεται το μέλλον της Ρωσίας