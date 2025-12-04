Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν στις εξής περιοχές:
|4/12/2025 8:00:00 πμ
|4/12/2025 12:00:00 μμ
|ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
|ΕΥΣΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 3ης ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ, Β.ΡΩΤΑ, ΟΛΥΜΠΑΙΔΟΣ, ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ, ΣΚΙΑΘΟΥ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
|4/12/2025 8:00:00 πμ
|4/12/2025 3:00:00 μμ
|ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ.Ε.ΠΥΛΑΙΑΣ
|Oι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν των οδών : ΜΑΒΙΛΗ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΕΥΡΩΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ, ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ. (Ενδεικτικά καταναλωτές: ΕΚΑΒ, ΕΛΤΑ courier κ.α. ) Καθώς επίσης και οι καταναλωτές : ΕΓΝΑΤΙΑΣ, Μ.ΨΕΛΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΧΛΟΗΣ, ΝΑΥΣΙΚΑΣ. (Ενδεικτικά καταναλωτές : ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, Ι.ΚΤΕΟ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΕΚΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, καθώς και τα ΣΧΟΛΕΙΑ που βρίσκονται επι της οδού ΙΣΜΗΝΗΣ ).
|4/12/2025 11:00:00 πμ
|4/12/2025 2:00:00 μμ
|ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
|ΕΥΟΣΜΟΣ:ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΕΔΡΩΝ, ΦΙΛΥΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΡΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΗ, ΛΕΥΚΗΣ, ΝΙΟΒΗΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.