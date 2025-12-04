Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν στις εξής περιοχές: