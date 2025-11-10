MENOY

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 10:30 καταναλωτές σε περιοχή της Χαλάστρας και συγκεκριμένα στην περιοχή νότια του χωριού της Χαλάστρας έως και τη λιμνοθάλασσα.

Επιπλέον, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00 θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην Ευκαρπία και συγκεκριμένα στις οδούς: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΠΟ Π. ΜΕΛΑ ΕΩΣ Α. ΔΙΑΚΟΥ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ Π. ΜΕΛΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΜΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΣΟΛΩΝΟΣ ΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

