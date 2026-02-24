Ποιες είναι οι επόμενες αργίες και τα τριήμερα του 2026
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ανήκει στο παρελθόν και πλέον άπαντες επικεντρώνονται στις επόμενες αργίες του έτους.
Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.
Αναλυτικά οι αργίες του 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
- 25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου