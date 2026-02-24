MENOY

Ποιες είναι οι επόμενες αργίες και τα τριήμερα του 2026

Φωτογραφία: Pixabay
Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ανήκει στο παρελθόν και πλέον άπαντες επικεντρώνονται στις επόμενες αργίες του έτους.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026

  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
  • 25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου
  • Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
  • Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
  • 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

