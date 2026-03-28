Πλύσιμο ρούχων: Έξι λάθη που αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος – Πώς να τα αποφύγετε

Οι περισσότεροι από εμάς βάζουμε πλυντήριο σχεδόν μηχανικά. Ωστόσο, ο τρόπος που πλένουμε και στεγνώνουμε τα ρούχα μας έχει σημαντική επίδραση τόσο στην κατανάλωση ενέργειας όσο και στη διάρκεια ζωής των υφασμάτων. Ευτυχώς, μερικές μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ειδικοί στην φροντίδα των ρούχων μοιράζονται χρήσιμες συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.

6 συνήθειες στο πλύσιμο των ρούχων που αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος

Πλένετε τα ρούχα πιο συχνά απ’ όσο χρειάζεται

Το γεγονός ότι ένα ρούχο φορέθηκε μια φορά δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να μπει στο πλυντήριο, εξηγεί ο Frej Lewenhaupt, συνιδρυτής και επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας Steamery. Οι συχνοί κύκλοι πλύσης αυξάνουν άσκοπα την κατανάλωση ρεύματος και νερού, ενώ φθείρουν και τα υφάσματα.

Τι να κάνετε: Αερίστε τα ρούχα, κάντε τοπικό καθαρισμό ή χρησιμοποιήστε ατμό (steamer) για φρεσκάρισμα χωρίς πλύσιμο.

Η χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού

Πολλοί θεωρούν ότι περισσότερο απορρυπαντικό σημαίνει πιο καθαρά ρούχα. Αυτό δεν ισχύει, σύμφωνα με τον Doruk Seden, senior category manager για τα προϊόντα πλύσης της Miele στη Βόρεια Αμερική. «Αν δεν υπάρχουν εμφανείς λεκέδες από χώμα ή γρασίδι, δεν χρειάζεστε τόσο μεγάλη ποσότητα», λέει ο Seden.

Στην πραγματικότητα, η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να αφήσει υπολείμματα στις ίνες των ρούχων, προκαλώντας τη φθορά τους και απαιτώντας συχνά επαναληπτική πλύση. Επιπλέον, για άτομα με ευαίσθητο δέρμα, τα υπολείμματα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς.

Επιπλέον, η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού βλάπτει και την ίδια τη συσκευή. Με τον καιρό, τα υπολείμματα σαπουνιού συσσωρεύονται στα εσωτερικά μέρη, μειώνοντας την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου. Μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. «Πολλά σύγχρονα πλυντήρια διαθέτουν αισθητήρες αφρού», σημειώνει ο Seden. «Όταν η ποσότητα είναι υπερβολική, η συσκευή εκτελεί έξτρα ξεβγάλματα, σπαταλώντας χρόνο, νερό και ενέργεια».

Τι να κάνετε: Χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα σύμφωνα με τις οδηγίες και το μέγεθος του φορτίου.

Υπερβολική χρήση στεγνωτηρίου

Η υπερβολική χρήση του στεγνωτηρίου—ειδικά αν χρησιμοποιείτε μοντέλο με εξαγωγή αέρα— μπορεί να εκτοξεύσει την κατανάλωση ενέργειας. Τα στεγνωτήρια αυτού του τύπου αντλούν τον αέρα από το εσωτερικό του σπιτιού και τον αποβάλλουν έξω. «Απαιτούν συντήρηση που συχνά παραμελείται και μπορεί να γίνουν επικίνδυνα αν συσσωρευτεί χνούδι στους αεραγωγούς», εξηγεί ο Seden. «Επίσης, ο αεραγωγός αποτελεί σημείο από όπου διαφεύγει η θερμότητα του σπιτιού».

Τι να κάνετε: Προτιμήστε φυσικό στέγνωμα όποτε είναι δυνατόν. Αν χρειάζεστε στεγνωτήριο, επιλέξτε μοντέλο με αντλία θερμότητας για μεγαλύτερη οικονομία.

Βάζετε τα ρούχα μπερδεμένα σαν «κουβάρι» στο στεγνωτήριο

Σας έχει τύχει να βάλετε σεντόνια στο στεγνωτήριο και όταν τα βγάλετε να είναι υγρά στο κέντρο τους; Όταν τα ρούχα μπαίνουν μπλεγμένα στο στεγνωτήριο, στεγνώνουν ανομοιόμορφα. Αυτό σημαίνει περισσότερο χρόνο λειτουργίας και άρα μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.

Τι να κάνετε: Τινάξτε τα ρούχα πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο και χρησιμοποιήστε μπάλες στεγνώματος για καλύτερο αποτέλεσμα.

Χρήση προγραμμάτων στεγνώματος με προκαθορισμένη χρονική διάρκεια

Τα προγράμματα που βασίζονται αποκλειστικά στον χρόνο λειτουργίας συχνά οδηγούν σε άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Το στεγνωτήριο συνεχίζει να λειτουργεί για όλη την προκαθορισμένη διάρκεια, ακόμη κι αν τα ρούχα έχουν ήδη στεγνώσει. Αυτό όχι μόνο αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος, αλλά επιβαρύνει και τα υφάσματα, κάνοντάς τα πιο σκληρά και ξεθωριασμένα.

Τι να κάνετε: Πολλά σύγχρονα στεγνωτήρια είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες υγρασίας που ανιχνεύουν πότε τα ρούχα έχουν στεγνώσει και διακόπτουν αυτόματα τη λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περιττή χρήση ενέργειας και προστατεύονται καλύτερα τα ρούχα.

Επιλέγετε συχνά γρήγορα προγράμματα

Τα γρήγορα προγράμματα είναι ιδιαίτερα πρακτικά, όμως συχνά καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από έναν κανονικό κύκλο. Για να μειώσουν τον χρόνο πλύσης, λειτουργούν με υψηλότερες ταχύτητες και πιο έντονη περιστροφή, κάτι που αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και καταπονεί τα υφάσματα.

«Η σωστή ρύθμιση των προγραμμάτων είναι ο καλύτερος τρόπος για οικονομία στο σπίτι», επισημαίνει ο Seden. Πολλοί προτιμούν τα express προγράμματα ακόμα και όταν δεν βιάζονται, αγνοώντας ότι καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα από τα τυπικά προγράμματα.

Τι να κάνετε: Χρησιμοποιείτε κανονικά προγράμματα και για δύσκολους λεκέδες, δοκιμάστε μούλιασμα πριν την πλύση.

Πηγή: enikos.gr