Πλένετε τα πιάτα στο χέρι; Να το λάθος που κάνετε, το οποίο δεν τα απολυμαίνει πραγματικά

Υπάρχει μια καθημερινή συνήθεια που όλοι θεωρούμε ότι την κάνουμε σωστά: το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι.

Αφρός, άρωμα λεμονιού, πιάτα που φαίνονται καθαρά. Είναι όμως; Κάποιες φορές, πίσω από αυτή την αίσθηση καθαριότητας κρύβεται ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη υγιεινής στην κουζίνα: το πού και το πώς πλένονται τα σκεύη.

Το πρώτο κρίσιμο λάθος είναι ότι συχνά πλένουμε πιάτα και ποτήρια σε έναν νεροχύτη που δεν έχουμε καθαρίσει πραγματικά. Ο νεροχύτης συγκεντρώνει υπολείμματα τροφών, βρωμιά και μικρόβια. Αν δεν καθαριστεί και απολυμανθεί πριν το πλύσιμο, τότε τα σκεύη έρχονται ξανά και ξανά σε επαφή με μια μολυσμένη επιφάνεια.

Το δεύτερο λάθος είναι το πλύσιμο σε στάσιμο νερό χωρίς σωστό ξέβγαλμα. Όταν τα σκεύη δεν περνούν από τρεχούμενο νερό, μικροϋπολείμματα απορρυπαντικού και βρωμιάς παραμένουν, κυρίως σε ποτήρια και μαχαιροπίρουνα.

Πώς να πλύνετε τα πιάτα σωστά

Η σωστή διαδικασία ξεκινά πριν καν μπουν τα πιάτα στον νεροχύτη. Καθαρίστε κάθε σημείο που θα ακουμπήσουν τα σκεύη. Βεβαιωθείτε επίσης ότι και η σχάρα αποστράγγισης των πιάτων είναι καθαρή.

Ως προς το νερό, η υψηλή θερμοκρασία είναι σύμμαχος, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά και με ασφάλεια. Θερμοκρασίες γύρω στους 45°C είναι επαρκείς για αποτελεσματικό πλύσιμο, ενώ πολύ πιο ζεστό νερό προσφέρει καλύτερη υγιεινή, πάντα όμως με την χρήση γαντιών.

Σημαντική είναι και η σειρά που πλένονται τα σκεύη: πρώτα ποτήρια, μετά μαχαιροπίρουνα, πιάτα και στο τέλος κατσαρόλες, ώστε το νερό να μένει καθαρό περισσότερο. Άλλωστε αν ξεκινήσετε από ένα λαδωμένο ή λιπαρό ταψί, τα υπολείμματα στο σφουγγάρι θα είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.

Στο τέλος, ξεβγάλετε καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε είτε άμεσα με καθαρό πανί είτε με καλό αερισμό.

Θυμηθείτε επίσης ότι και το σφουγγάρι θα πρέπει να διατηρείται καθαρό και να εναλλάσσεται συχνά.

Το συμπέρασμα είναι ότι η πραγματική υγιεινή δεν ξεκινά από το πιάτο, αλλά από τον νεροχύτη. Και όταν η παραπάνω μέθοδος γίνει συνήθεια, τα πιάτα όχι μόνο θα λάμπουν, αλλά θα είναι πιο καθαρά από ποτέ.

