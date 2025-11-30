Πέντε συνήθειες που καταστρέφουν το πλυντήριο ρούχων χωρίς να το καταλαβαίνετε

Το πλυντήριο ρούχων είναι μια από τις πιο σημαντικές συσκευές του σπιτιού κι όμως, τις περισσότερες φορές τη θεωρούμε δεδομένη. Μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να μυρίζει, να μη στραγγίζει σωστά ή να αφήνει σημάδια στα ρούχα.



Κι όμως, τα περισσότερα προβλήματα ξεκινούν από μικρές καθημερινές συνήθειες. Δείτε ποιες είναι και πώς μπορείτε να τις αλλάξετε για να χαρίσετε στο πλυντήριό σας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και στα ρούχα σας πραγματική καθαριότητα.

Δεν το καθαρίζετε τακτικά

Η εσωτερική συντήρηση του πλυντηρίου είναι ό,τι το service για το αυτοκίνητο: απαραίτητη. Κάντε μία πλύση τον μήνα χωρίς ρούχα, στους 60°C, με λίγο ξίδι ή ειδικό καθαριστικό για τον κάδο. Έτσι απομακρύνονται τα άλατα, τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τα βακτήρια που προκαλούν δυσάρεστες μυρωδιές. Κλείνετε την πόρτα αμέσως μετά την πλύση

Ένα από τα πιο συχνά λάθη. Όταν η πόρτα μένει κλειστή, η υγρασία εγκλωβίζεται και δημιουργεί μούχλα και δυσάρεστη οσμή. Αφήστε την ανοιχτή για μερικές ώρες μετά την πλύση ώστε να στεγνώσει φυσικά ο κάδος. Μια μικρή κίνηση που κάνει τεράστια διαφορά. Παραμελείτε το φίλτρο

Το φίλτρο είναι η «καρδιά» του πλυντηρίου — και όταν δεν καθαρίζεται, μειώνει την απόδοσή του. Αφαιρέστε το κάθε 1–2 μήνες, καθαρίστε το από χνούδια και υπολείμματα και ξεπλύνετέ το κάτω από χλιαρό νερό. Θα παρατηρήσετε άμεσα ότι τα ρούχα βγαίνουν πιο καθαρά και μυρίζουν φρέσκα. Δεν κάνετε ποτέ πλύσεις με ζεστό νερό

Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε προγράμματα χαμηλής θερμοκρασίας, το πλυντήριο χρειάζεται που και που μια “θερμή” πλύση απολύμανσης. Μία φορά τον μήνα, βάλτε το να δουλέψει στους 60°C χωρίς ρούχα, για να απομακρύνετε τα βακτήρια και τη λιπαρότητα που συσσωρεύονται στα λάστιχα και στον κάδο. Το υπερφορτώνετε

Ένα από τα πιο επιβαρυντικά λάθη. Όταν το πλυντήριο είναι υπερφορτωμένο, τα ρούχα δεν πλένονται σωστά, το μοτέρ πιέζεται και η κατανάλωση αυξάνεται. Αφήστε περίπου το 1/4 του κάδου άδειο ώστε να κυκλοφορεί σωστά το νερό και το απορρυπαντικό. Το αποτέλεσμα θα είναι και πιο καθαρά ρούχα και ένα πιο “ήσυχο” πλυντήριο.

Μικρές κινήσεις, μεγάλη διαφορά

Η φροντίδα του πλυντηρίου δεν χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται συνέπεια. Με λίγο αέρα, καθαρό φίλτρο και σωστή χρήση, η συσκευή σας θα λειτουργεί σαν καινούργια για χρόνια. Και το πιο σημαντικό; Θα σας το ανταποδίδει κάθε φορά, με ρούχα πραγματικά καθαρά και φρέσκα.

Πηγή: spirossoulis.com