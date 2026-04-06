Πέντε πράγματα που δεν κάνει να πλένετε με απορρυπαντικό πιάτων

Το απορρυπαντικό πιάτων χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία μέσα στο σπίτι και όντως μας είναι πολύ χρήσιμο. Υπάρχουν όμως 5 πράγματα τα οποία δεν κάνει να πλένετε με αυτό γιατί φθείρονται.

Δείτε παρακάτω ποια είναι αυτά:

Αυτοκίνητο Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό πιάτων για να πλύνετε το αυτοκίνητό σας γιατί το αποτέλεσμα δεν θα σας αρέσει καθόλου. Το σαπούνι πιάτων θολώνει τη βαφή του αυτοκινήτου και ξεθωριάζει το χρώμα. Επιπλέον η σαπουνάδα που δημιουργείται είναι πολύ έντονη και θα χρειαστείτε μπόλικο νερό για να την ξεπλύνετε.



Πλυντήριο πιάτων Μπορεί το σαπούνι αυτό να είναι κατάλληλο για τα πιάτα και τα ποτήρια σας αλλά δεν κάνει για το πλυντήριο πιάτων. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να πλένει με λίγο αφρό ο οποίος ξεβγάζεται εύκολα από τα πιάτα. Αν βάλετε υγρό πιάτων, ο αφρός που θα δημιουργηθεί θα είναι έντονος και υπάρχει περίπτωση να μην ξεπλυθούν καλά τα πιάτα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων αν θέλετε καθαρά πιάτα και μια λειτουργική συσκευή.

Πλυντήριο ρούχων Μπορεί να έχετε ξεμείνει από απορρυπαντικό πλυντηρίου, αλλά καλύτερα να πάτε μέχρι το σούπερ μάρκετ παρά να βάλετε απορρυπαντικό πιάτων. Και πάλι το πρόβλημα είναι ότι το απορρυπαντικό πιάτων κάνει πολύ αφρό ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα.

Παράθυρα και καθρέφτες Αν θέλετε αστραφτερά τζάμια χωρίς θαμπάδες τότε δεν θα πρέπει να καθαρίσετε τις γυάλινες επιφάνειες με σαπούνι πιάτων. Προτιμήστε το συμβατικό καθαριστικό τζαμιών ή στοματικό διάλυμα, που αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση.

Στεγνό καθάρισμα Μην χρησιμοποιείται σαπούνι πιάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια χρειάζεται στεγνό καθάρισμα. Υπάρχουν υφάσματα που είναι πολύ ευαίσθητα και θέλουν προσοχή στο καθάρισμα γι’ αυτό καλό θα ήταν να είστε σίγουροι πριν χρησιμοποιήσετε το σαπούνι πιάτων πάνω σε κάποιο ύφασμα μέσα στο σπίτι.

Πηγή: spirossoulis.com