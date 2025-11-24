Πέλλα: Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες σε όλο το οδικό δίκτυο

Υποχρεωτικός είναι από σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.