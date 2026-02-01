Οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (01/02) η κλήρωση με αριθμό 3022 του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 2, 10, 11, 35, 41 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 6.

Στην πρώτη κατηγορία που έδινε 1 εκατ. ευρώ σημειώθηκε τζακ ποτ. Ένας τυχερός στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε το ποσό των 100.000.