Οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Έγινε το βράδυ της Κυριακής (01/02) η κλήρωση με αριθμό 3022 του ΤΖΟΚΕΡ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 2, 10, 11, 35, 41 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 6.
Στην πρώτη κατηγορία που έδινε 1 εκατ. ευρώ σημειώθηκε τζακ ποτ. Ένας τυχερός στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε το ποσό των 100.000.
