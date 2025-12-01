MENOY

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γιαούρτι στραγγιστό: Εντοπίστηκε ναταμυκίνη – “Όσοι το έχουν προμηθευτεί καλούνται να μην το καταναλώσουν”

|
THESTIVAL TEAM

Παρτίδα γιαουρτιού στραγγιστού 2% ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ – 2%» με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 01/01/26, συσκευασίας καθαρού βάρους 200g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. όπου διαπιστώθηκε να περιέχει ναταμυκίνη, πρόσθετο του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Γιαούρτι ΕΦΕΤ

