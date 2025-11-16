MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Νοεμβρίου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

υνολικά 68.303.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους, από τις 17 έως τις 21 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 20 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

– από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MARKET 20 ώρες πριν

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ενισχύει με ουσιαστικές προσφορές φορείς παιδικής προστασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 26 λεπτά πριν

Αυξήθηκαν οι υιοθεσίες στην Ελλάδα – “Έχω βιώσει ένα θαύμα”, λέει 48χρονος μονογονέας μετά από χρόνια αναμονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Τι αλλάζει από αρχές του 2026 για τις αγορές από Temu, Shein, e-shops στην ΕΕ – Η στάση της Ελλάδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Τζιτζικώστας από τα εγκαίνια της Philoxenia: “Τον Απρίλιο η πρώτη ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ποινές φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα -Κρίθηκαν ένοχοι μόνο για την παραβίαση του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Παραμένουν εκτός οι Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Σάστρε για τον “Δικέφαλο του Βορρά”