MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο “χάρτης” πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως της 13 Μαρτίου

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Κατά την περίοδο 9 έως 13 Μαρτίου, θα καταβληθούν συνολικά 70.400.000 ευρώ σε 73.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πληρωμές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Λαμία: Άγρια καταδίωξη μετά από κλοπή – Εμβόλισαν αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: “Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα” – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 16 ώρες πριν

Αγγελούδης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: “Η ισότητα δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Να δυναμώσει ο αγώνας για να κλείσουν άμεσα και τελικά να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ η Νίκη Κεραμέως

ΕΘΝΙΚΑ 15 ώρες πριν

Η Κύπρος αγοράζει τέσσερα αντι-drone συστήματα “Κένταυρος” εν μέσω εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο