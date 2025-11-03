Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα

Κατά την περίοδο 3 Νοεμβρίου έως 7 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 69.315.925,79 ευρώ σε 81.228 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: