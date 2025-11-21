Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα στην Περιφερειακή Οδό – Σε ποια σημεία

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τις 10.00 το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου έως τις 6.00 το πρωί του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες κοπής πρασίνου στο τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ 12) της συμβολής με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης –Νέων Μουδανιών έως και τον ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ 13) της συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (συμπεριλαμβανομένων των δύο κόμβων).

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, επί των ερεισμάτων, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού του οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.