MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης – Σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τις 10.00 το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου έως τις 6.00 το πρωί του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες κοπής πρασίνου στο τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ 12) της συμβολής με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης –Νέων Μουδανιών έως και τον ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ 13) της συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (συμπεριλαμβανομένων των δύο κόμβων).

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, επί των ερεισμάτων, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού του οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Περιφερειακός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Βίντεο σοκ: Δάσκαλοι έσπασαν το πόδι αυτιστικού μαθητή, με κλοτσιές – Απολύθηκαν από το σχολείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα – Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Σύγκρουση τρένων στην Τσεχία: Πάνω από 40 τραυματίες, πιθανόν το ένα παραβίασε σηματοδότη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στην εξεταστική επιτροπή ζήσαμε στιγμές τραμπουκισμού και φασισμού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

ΟΛΘ Α.Ε.: Υπογράφηκε η σύμβαση για την επέκταση του Προβλήτα 6 – Ξεκινά το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης του Λιμένα Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 55 λεπτά πριν

Επικήδειος Τσίπρα για Φλαμπουράρη: “Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες – Ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας”