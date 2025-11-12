MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών σήμερα και αύριο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου έως τον ισόπεδο κόμβο με την οδό Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, από τις 9.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Με έπαιρναν δημοσιογράφοι και μου έλεγαν πως έμαθαν ότι έχω σχέση με άντρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών της Μεσογείου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ημαθία: Συνελήφθη 42χρονος που είχε στο σπίτι του συσκευασίες με χασίς – Δείτε φωτογραφία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

“Γουστάρεις να σε υπηρετώ και να βγάζεις φράγκα;” – Τα ερωτικά μηνύματα του παλαιοημερολογίτη σε 43χρονο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Άρης – Μπαχτσεσεχίρ: Πλήρωσε την κακή τελευταία περίοδο απέναντι στους πρωτοπόρους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Οι 4 χαμένες περιφέρειες της ΝΔ που περνούν στο ΠΑΣΟΚ – Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα