Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών σήμερα και αύριο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου έως τον ισόπεδο κόμβο της οδού Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, που ήταν προγραμματισμένες για τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, από τις 9.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

