Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Τις νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου έως τον ισόπεδο κόμβο με την οδό Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν και σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, από τις 9.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.