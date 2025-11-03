Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης απόψε στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών – Σε ποιο σημείο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου έως τον ισόπεδο κόμβο της οδού Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, από τις 9.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.
