MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης απόψε στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών – Σε ποιο σημείο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου έως τον ισόπεδο κόμβο της οδού Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, από τις 9.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κακλαμάνης για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου της Γκίζας: “Το παράδειγμα του GEM μας δίνει δύναμη να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ηράκλειο: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, παραμένουν στα Βορίζια – Σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Πάπας Λέων: Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο Τελικός Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης “Δημήτρης Μητρόπουλος” από την ΚΟΘ στο Μέγαρο Μουσικής

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Κίμπερλι Γκιλφοιλ στο πάρτυ του Κωνσταντίνου Αργυρού – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Παπασταύρου: Κέντρο τροφοδοσίας ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης η Ελλάδα – Στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα διατλαντική συνεδρίαση