Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης απόψε στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και συγκεκριμένα στον ισόπεδο κόμβο Κουφαλίων (Χ.Θ. 32+300 περίπου) και στη συμβολή της Νέας Εθνικής Οδού με την Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Έδεσσας (Χ.Θ. 33+300 περίπου) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 από τις 9.00 μ.μ. έως τις 06.00 π.μ. της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες διαγράμμισης των διακεκομμένων γραμμών στον κόμβο Κουφαλίων και βελών κατεύθυνσης εκατέρωθεν των δύο προαναφερόμενων κόμβων.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.