Ντουλάπια Κουζίνας: Γιατί μυρίζουν άσχημα και πώς να τα καθαρίσετε σωστά

THESTIVAL TEAM

Η κουζίνα είναι ο χώρος όπου η καθαριότητα δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και την αίσθηση. Όταν ανοίγετε ένα ντουλάπι και σας έρχεται μια δυσάρεστη μυρωδιά, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ενοχλητικό. Είναι ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στην αποθήκευση ή στον καθαρισμό.

Τα καλά νέα είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι άσχημες μυρωδιές δεν χρειάζονται ακραίες λύσεις. Χρειάζονται σωστή διάγνωση και ήπια, στοχευμένη αντιμετώπιση.

Όταν οι μυρωδιές είναι ήπιες και πρόσφατες
Οι ήπιες μυρωδιές προέρχονται συνήθως από τρόφιμα, υγρασία ή ντουλάπια που μένουν κλειστά για μεγάλο διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται τίποτα επιθετικό.

Ένα μικρό μπολ με ξίδι τοποθετημένο μέσα στο ντουλάπι απορροφά τις οσμές φυσικά μέσα σε λίγες ώρες. Αν δεν σας αρέσει η μυρωδιά του ξιδιού, μπορείτε να προσθέσετε λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου πορτοκαλιού ή λεμονιού για πιο ουδέτερη αίσθηση. Το ξίδι εξατμίζεται και δεν αφήνει κατάλοιπα.

Όταν η μυρωδιά έχει “ποτίσει” το εσωτερικό
Αν η μυρωδιά επανέρχεται ή είναι πιο έντονη, το πρόβλημα βρίσκεται συνήθως στα τοιχώματα ή στο υλικό του ντουλαπιού. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται καθαρισμός και όχι απλή εξουδετέρωση των οσμών.

Ένα μείγμα ζεστού νερού, ήπιου καθαριστικού και μικρής ποσότητας οξυζενέ μπορεί να καθαρίσει αποτελεσματικά το εσωτερικό χωρίς να επιβαρύνει το υλικό. Περνάτε τα ντουλάπια με καλά στυμμένο πανί και αφήνετε ανοιχτά να στεγνώσουν εντελώς. Ο καλός αερισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ίδιο το καθάρισμα.


Όταν οι μυρωδιές είναι πολύ έντονες και επίμονες
Οι πολύ βαριές μυρωδιές συνήθως συνδέονται με παλιά υγρασία, διαρροές ή λάθος αποθήκευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χλωρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο περιστασιακά και με μεγάλη προσοχή.

Καθαρίζετε με αραιωμένο διάλυμα, φοράτε γάντια και ξεπλένετε σχολαστικά ώστε να μην μείνουν κατάλοιπα. Δεν πρόκειται για λύση ρουτίνας, αλλά για έσχατη επιλογή. Στη σύγχρονη καθημερινότητα, η συχνή χρήση χλωρίνης στα ντουλάπια αποφεύγεται.

Πώς να μην επιστρέψουν οι μυρωδιές
Η πρόληψη είναι το πιο αποτελεσματικό στάδιο. Καθαρίζετε τα ντουλάπια τακτικά, ελέγχετε συχνά ανοιχτές συσκευασίες τροφίμων και φροντίζετε να μην υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό.

Η μαγειρική σόδα, ο ενεργός άνθρακας ή ακόμα και ένα μικρό σακουλάκι καφέ λειτουργούν ως φυσικά απορροφητικά οσμών χωρίς χημικά. Τοποθετημένα διακριτικά μέσα στο ντουλάπι, διατηρούν τη φρεσκάδα για μεγάλο διάστημα.

Οι άσχημες μυρωδιές στα ντουλάπια δεν είναι κάτι που πρέπει να συνηθίζετε. Με ήπιες, σωστές κινήσεις και όχι υπερβολές, η κουζίνα παραμένει καθαρή, λειτουργική και ευχάριστη στην καθημερινότητα.

Πηγή: spirossoulis.com

Tips Σπίτι

