Νέα απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη απευθείας αεροπορικό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα. Tην έναρξη της πρώτης πτήσης του νέου δρομολογίου Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ θα γιορτάσει η εταιρεία SKY Express σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με την Fraport Greece στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «η νέα σύνδεση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας και της διασύνδεσης της Θεσσαλονίκης με σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς».

Θεσσαλονίκη Ντίσελντορφ Πτήσεις

