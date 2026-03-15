Μούχλα στο σπίτι: Η απλή συνήθεια των 10 δευτερολέπτων που την σταματά, χωρίς να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη ή ξύδι

Παρά τον συχνό καθαρισμό, η μούχλα συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα σε πολλά σπίτια. Αν οι ίδιες μαύρες κηλίδες εμφανίζονται ξανά και ξανά στους τοίχους, τότε το πρόβλημα πιθανότατα είναι βαθύτερο. Όπως επισημαίνει ο ειδικός στη διαχείριση ακινήτων Alex Hughes από την εταιρεία Letted, αρκετοί άνθρωποι περιορίζονται απλώς στην απομάκρυνση της ορατής μούχλας, παραβλέποντας την πραγματική αιτία που την προκαλεί.

Γιατί ο καθαρισμός των τοίχων δεν αρκεί

Πολλοί τρίβουν τακτικά τη μούχλα από τους τοίχους, αλλά ελάχιστοι εντοπίζουν την πραγματική αιτία που την προκαλεί. Όταν η υγρασία στον χώρο παραμένει υψηλή για μεγάλα διαστήματα, η μούχλα ευδοκιμεί. Γι’ αυτό εμφανίζεται συχνά σε εξωτερικούς τοίχους ή σε γωνίες με περιορισμένη κυκλοφορία αέρα, όπως πίσω από μεγάλα έπιπλα.

«Ο τοίχος σας μπορεί να φαίνεται στεγνός στην αφή, αν όμως ο αέρας του σπιτιού μεταφέρει υγρασία από το μαγείρεμα, το ντους ή το στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικό χώρο, τότε δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για να επιστρέψει η μούχλα», εξηγεί ο Alex.

Ξεχάστε το ξύδι και τη χλωρίνη

Το να βάφετε με μπογιά πάνω από τη μούχλα ή να προσπαθείτε να την εξοντώσετε με χλωρίνη ή ξύδι θα τη σκοτώσει μόνο προσωρινά. «Οι σπιτικές λύσεις εστιάζουν σε ό,τι βλέπετε, αλλά δεν αλλάζουν τα επίπεδα υγρασίας ή τις συνθήκες της επιφάνειας. Αν αυτές οι συνθήκες παραμείνουν, η μούχλα θα επιστρέψει. Θα πρέπει να αλλάξετε το περιβάλλον του σπιτιού σας».

Η λύση των 10 δευτερολέπτων: Σωστός εξαερισμός

Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα οριστικά, πρέπει να μειώσετε τα επίπεδα υγρασίας.

  • Ανοίξτε τα παράθυρα πιο τακτικά για να ενισχύσετε τον φυσικό αερισμό.
  • Χρησιμοποιήστε τον απορροφητήρα κατά το μαγείρεμα ή τον εξαερισμό στο μπάνιο.
  • Αφήστε τον εξαερισμό σε λειτουργία για επιπλέον 30 λεπτά αφού τελειώσετε το μπάνιο ή το μαγείρεμα.

«Πρέπει να διαχειριστείτε τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι σας. Μόλις το κάνετε αυτό, θα παρατηρήσετε ότι η μούχλα δεν πρόκειται να επιστρέψει», καταλήγει ο Alex.

Πηγή: enikos.gr

