Μούχλα στο σπίτι: Η απλή συνήθεια των 10 δευτερολέπτων που την σταματά, χωρίς να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη ή ξύδι
Παρά τον συχνό καθαρισμό, η μούχλα συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα σε πολλά σπίτια. Αν οι ίδιες μαύρες κηλίδες εμφανίζονται ξανά και ξανά στους τοίχους, τότε το πρόβλημα πιθανότατα είναι βαθύτερο. Όπως επισημαίνει ο ειδικός στη διαχείριση ακινήτων Alex Hughes από την εταιρεία Letted, αρκετοί άνθρωποι περιορίζονται απλώς στην απομάκρυνση της ορατής μούχλας, παραβλέποντας την πραγματική αιτία που την προκαλεί.
Γιατί ο καθαρισμός των τοίχων δεν αρκεί
Πολλοί τρίβουν τακτικά τη μούχλα από τους τοίχους, αλλά ελάχιστοι εντοπίζουν την πραγματική αιτία που την προκαλεί. Όταν η υγρασία στον χώρο παραμένει υψηλή για μεγάλα διαστήματα, η μούχλα ευδοκιμεί. Γι’ αυτό εμφανίζεται συχνά σε εξωτερικούς τοίχους ή σε γωνίες με περιορισμένη κυκλοφορία αέρα, όπως πίσω από μεγάλα έπιπλα.
«Ο τοίχος σας μπορεί να φαίνεται στεγνός στην αφή, αν όμως ο αέρας του σπιτιού μεταφέρει υγρασία από το μαγείρεμα, το ντους ή το στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικό χώρο, τότε δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για να επιστρέψει η μούχλα», εξηγεί ο Alex.
Ξεχάστε το ξύδι και τη χλωρίνη
Το να βάφετε με μπογιά πάνω από τη μούχλα ή να προσπαθείτε να την εξοντώσετε με χλωρίνη ή ξύδι θα τη σκοτώσει μόνο προσωρινά. «Οι σπιτικές λύσεις εστιάζουν σε ό,τι βλέπετε, αλλά δεν αλλάζουν τα επίπεδα υγρασίας ή τις συνθήκες της επιφάνειας. Αν αυτές οι συνθήκες παραμείνουν, η μούχλα θα επιστρέψει. Θα πρέπει να αλλάξετε το περιβάλλον του σπιτιού σας».
Η λύση των 10 δευτερολέπτων: Σωστός εξαερισμός
Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα οριστικά, πρέπει να μειώσετε τα επίπεδα υγρασίας.
- Ανοίξτε τα παράθυρα πιο τακτικά για να ενισχύσετε τον φυσικό αερισμό.
- Χρησιμοποιήστε τον απορροφητήρα κατά το μαγείρεμα ή τον εξαερισμό στο μπάνιο.
- Αφήστε τον εξαερισμό σε λειτουργία για επιπλέον 30 λεπτά αφού τελειώσετε το μπάνιο ή το μαγείρεμα.
«Πρέπει να διαχειριστείτε τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι σας. Μόλις το κάνετε αυτό, θα παρατηρήσετε ότι η μούχλα δεν πρόκειται να επιστρέψει», καταλήγει ο Alex.
