Μούχλα στο σπίτι: Η απλή συνήθεια των 10 δευτερολέπτων που την σταματά, χωρίς να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη ή ξύδι

Παρά τον συχνό καθαρισμό, η μούχλα συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα σε πολλά σπίτια. Αν οι ίδιες μαύρες κηλίδες εμφανίζονται ξανά και ξανά στους τοίχους, τότε το πρόβλημα πιθανότατα είναι βαθύτερο. Όπως επισημαίνει ο ειδικός στη διαχείριση ακινήτων Alex Hughes από την εταιρεία Letted, αρκετοί άνθρωποι περιορίζονται απλώς στην απομάκρυνση της ορατής μούχλας, παραβλέποντας την πραγματική αιτία που την προκαλεί.

Γιατί ο καθαρισμός των τοίχων δεν αρκεί

Πολλοί τρίβουν τακτικά τη μούχλα από τους τοίχους, αλλά ελάχιστοι εντοπίζουν την πραγματική αιτία που την προκαλεί. Όταν η υγρασία στον χώρο παραμένει υψηλή για μεγάλα διαστήματα, η μούχλα ευδοκιμεί. Γι’ αυτό εμφανίζεται συχνά σε εξωτερικούς τοίχους ή σε γωνίες με περιορισμένη κυκλοφορία αέρα, όπως πίσω από μεγάλα έπιπλα.

«Ο τοίχος σας μπορεί να φαίνεται στεγνός στην αφή, αν όμως ο αέρας του σπιτιού μεταφέρει υγρασία από το μαγείρεμα, το ντους ή το στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικό χώρο, τότε δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για να επιστρέψει η μούχλα», εξηγεί ο Alex.

Ξεχάστε το ξύδι και τη χλωρίνη

Το να βάφετε με μπογιά πάνω από τη μούχλα ή να προσπαθείτε να την εξοντώσετε με χλωρίνη ή ξύδι θα τη σκοτώσει μόνο προσωρινά. «Οι σπιτικές λύσεις εστιάζουν σε ό,τι βλέπετε, αλλά δεν αλλάζουν τα επίπεδα υγρασίας ή τις συνθήκες της επιφάνειας. Αν αυτές οι συνθήκες παραμείνουν, η μούχλα θα επιστρέψει. Θα πρέπει να αλλάξετε το περιβάλλον του σπιτιού σας».

Η λύση των 10 δευτερολέπτων: Σωστός εξαερισμός

Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα οριστικά, πρέπει να μειώσετε τα επίπεδα υγρασίας.

Ανοίξτε τα παράθυρα πιο τακτικά για να ενισχύσετε τον φυσικό αερισμό.

Χρησιμοποιήστε τον απορροφητήρα κατά το μαγείρεμα ή τον εξαερισμό στο μπάνιο.

Αφήστε τον εξαερισμό σε λειτουργία για επιπλέον 30 λεπτά αφού τελειώσετε το μπάνιο ή το μαγείρεμα.

«Πρέπει να διαχειριστείτε τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι σας. Μόλις το κάνετε αυτό, θα παρατηρήσετε ότι η μούχλα δεν πρόκειται να επιστρέψει», καταλήγει ο Alex.

Πηγή: enikos.gr